"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

Demokrasi cephesi

İbrahim ERSOYLU
04 Şubat 2022, Cuma
Türkiye’deki mevcut siyasî ve sosyal şartlar, ülkeyi derin bir krize saplayan mevcut istibdat yönetiminden kurtulmak için demokrasiye gönül veren güçlerin, “demokrasi cephesi” kurup ortak bir demokratik mücadele yürütmelerini zorunlu kılmaktadır.

Yirminci asrın ortalarında Almanya, İtalya, İspanya’da olduğu gibi, ülkelerini ağır krizlere maruz bırakan tek kişi veya zümre hâkimiyetine dayanan istibdat yönetimlerine son verip, birinci sınıf bir demokrasiyi ülkelerinde tesis etmeyi başaran milletler azim, sebat ve kararlılıkla ortak demokrasi ve hürriyet mücadelesi vermişlerdir.

Bu ülkeler, demokrasiye geçtikten sonra adalet, insan hak ve hürriyetlerini hayata geçirdikleri gibi ilim, sanat ve teknolojide ileri gitmişler, dünyanın medeniyet ve refah standardında üst seviyeye yükselmişlerdir.

Türkiye’de istibdattan bizar, demokrasiye hasret olanlar “Demokrasi cephesi” oluşturup, barışçı yollarla demokrasinin ülkede tesisi için benzer mücadeleyi yapmaları gerekmektedir. Zira tecrübeler göstermiştir ki, bölük pörçük yapılan demokrasi mücadelesi, dikta rejimlerinden kurtulmaya yeterli olmamaktadır.

Ülkemizde şimdiye kadar böyle bir cephe teşkil edilmediği için, DP gibi demokrat grupların ve kişilerin çalışmaları umulan sonucu vermemiştir. Az sayıdaki istibdat yanlıları bir araya gelip birbirlerine destek ve kuvvet vererek, değişik oyunlarla halkı aldatarak seçimleri kazanmışlar ve iktidara gelmişlerdir.

Bunların kurdukları istibdada dayalı yönetimlerinin, yıllardan beri Türkiye’nin genç neslini, güç ve imkânlarını nasıl heder ettikleri günümüzde ayan beyan müşahede edilmektedir.

Daha önce başa gelen Adnan Menderes ve Süleyman Demirel liderliğindeki Demok- rat idarelerde olduğu gibi, ülkemizde demokrasi hâkim olursa adalet, hukuk, hürriyetler, kanun hâkimiyeti, istişare ve meclis devrede olacak, hesap sorma mekanizması işleyecek, yanlış yapanlar hesap verecek, ülke kalkınıp refah seviyesi yükselecektir.

Demokrasi cephesinde mücadele edenler adalet, hak ve hürriyetleri “ama, fakat, yalnız” kelimelerini kullanmadan herkes için istemeleri, birbirlerinin dinî inancına, etnik kökenine farklı fikir ve düşüncelerine saygılı olmaları esas olmalıdır.

Kitleler, yıllardan beri uygulanan istibdattan, insan hakları ihlâllerinden, zulümlerden, kanunsuzluklardan usûlsüzlüklerden, kamp- laştırma ve gerginlik politikalarından bizar olmuşlardır. Onların, samimî olarak oluşturulacak böyle bir demokrasi cephesine yönelmeleri ve sür’atle ona destek vermeleri kuvvetle muhtemeldir.

Diğer yandan sözü edilen cephede yer alan ve alacak olan hiçbir kişi ve gruptan, mücadeleyi sabote edecek hiçbir Provokasyona, taşkınlığa ve kanunsuz hiçbir davranışa müsaade edilmemesi gerekir.

Son söz: Türkiye’nin, istibdat yönetimlerinden bir an evvel kurtulup demokrasiye geçmesi için böyle bir organizasyon, zaman kaybetmeden kurulup devreye girmesi ve sebatla çalışması âcil bir zorunluluktur. Aksi halde istibdat yönetimlerinin baskısı altında daha yıllarca yaşamaya, nesillerimizi, enerjimizi, vakit ve nakitlerimizi heba etmeye devam ederiz.

Okunma Sayısı: 61
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kovid ölümleri sıradan oldu

    Süleymaniye’nin önünü kim kapatıyor?

    DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyon hakkında Biden'den açıklama

    Koca: Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı

    AVM’ler ışıl ışıl sanayilerde elektrik kesiliyor

    Vatandaş: Hayat pahalılığı virüsten daha tehlikeli

    Antalya-Konya kara yolu trafiğe kapatıldı

    Rahip Brunson: Türkiye benim üzerimden pazarlık yaptı

    Avrupa İlaç Ajansı'ndan 'takviye doz' açıklaması

    BM'den acil çağrı: 'Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesi' acil soruşturulsun

    TBMM Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi

    MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 43 terörist etkisiz hale getirildi

    2021'deki afetler sebebiyle 127 kişi öldü

    'Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısı 100 bini aştı'

    'Gönüllü' aranıyor

    'Bizim yaklaşımımız aynı şekilde İsrail tarafından da mevcut'

    'Kendimizle yüzleşip, geçmişimizi muhasebe etmeliyiz'

    Çanakkale - Biga'da Kocabaş Çayı taştı!

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

    ABD, İdlib'e saldırdı: Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 13 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AYM’nin OHAL çıkmazı
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u Selâsede Risale-i Nur’la iştigal etmek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Trollük suç mu ki?
    Şemseddin ÇAKIR

    İslâm ve Demokrasi - 3
    Rifat OKYAY

    Asıl olan nedir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Jön Türkler’de “merkeziyetçilik” ihtilâfı
    İbrahim ERSOYLU

    Demokrasi cephesi
    Faruk ÇAKIR

    İsrafı bitir, sağlığa para ayır
    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatlerden doğru eğitimi ne zaman bekleyebiliriz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.