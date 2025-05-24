"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

“Elhamdülillah” de!

İbrahim Günaydın
24 Mayıs 2025, Cumartesi
Bir adres gösterene ve bir çay ikram edene teşekkür ediyoruz.

İştihalı bir midemizin bütün ihtiyaçlarını yeryüzü sofrasında yaratan Hâlıkımıza daha çok şükretmemiz gerekmez mi? Samed ve Vedûd olan Rabbimizi, küllî şükür ve teşekkür olan namazla sevmemiz en doğru olanı değil midir.

Çünkü, dünyada yaptığımız iyilikler, hayırlar, ibadetler ve hamdler ahirette Cennet nimetlerine dönüşecektir. Cennette azık ve rızık olacaktır. Dünyada yeyip içtiğimiz nimetlere karşı zikir, fikir ve şükür görevinde bulunursak, bu nimetler bitip tükenmeyen lezzetli cennet nimetlerine dönüşecektir.

“Hatta dünyada yediğin meyve üstünde söylediğin “Elhamdülillah” kelimesi, Cennet meyvesi olarak tecessüm ettirilip, sana takdim edilir. Burada meyve yersin, orada elhamdülillah yersin!” (Sözler, s. 590.)

Sevgili ve şefkatli Nebîmiz sallallâhu aleyhi ve sellem, “Allahu Tealâ, kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine ‘Elhamdulillah’ diyerek hamdetmesinden razı olur” buyurmuştur. (R. Sâlihîn, c.1/140)

Rezzak, Samed ve Vedûd olan Rabbimizin rızasını kazanmak ve Cennetin lezîz ve zevkli nimetlerinden mahrum kalmamak için; nimetlerden istifade ederken, başta Bismillah diyerek Allah’tan izin almalıyız.

Lezzetli, tatlı, renk renk ve sanatlı yiyecekleri yerken de: “Ya Rabbi! Bu nimetlerin üzerine tevhid, Samed, Vedûd, Rab, Rahman, Rahîm ve Rezzak mührünü vurmuşsun. Bu nimetleri ne güzel, ne sanatlı ve ne tatlı yaratmışsın!” diyerek de tefekkür etmeliyiz. Mana-yı harfî ile bakıp, bu güzel nimetleri güzel okumalıyız. Sonunda da, “Elhamdulillah” diyerek hamd ve teşekkür etmeliyiz.

İman, şükür, teşekkür, tefekkür, Bismillah, Elhamdülillah, namaz, ümit, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.

Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’de bebek ölümleri tahminlerin çok üstünde

    Bayraktar: Böyle afet görmedim

    1 liraya satılamayan patates, markette 35 lira

    Yargı, yürütmenin aparatı oldu - Suçtan faile değil, failden suça gidiliyor

    TSK’dan ihraç tasarısı geri çekildi

    Erdoğan’a “demokrasinin önünü aç” çağrısı

    Trump, Filistin destekçisi Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabulünü de durdurdu

    Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden bir çalışanının daha işine son verdi

    Erzurum'da asfalt üretim tesisinde patlama oldu: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

    Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak

    Dünya acil harekete geçsin

    “Gazze’de yaşananlar kabul edilemez”

    Endonezya'da deprem

    İBB’ye 4. dalga operasyon - 3. Dalga operasyondan 13 kişi tutuklandı

    Putin: Ukrayna sınırında tampon bölge kuracağız

    Günlük 500 tır yardıma ihtiyacı olan Gazze'ye 3 günde sadece 87 tır yardım girebildi!

    ABD-California'daki uçak kazasında 2 kişi öldü

    Gazze'de enkaz altında kalanlara ekipman eksikliği sebebiyle ulaşılamıyor!

    İBB soruşturmasında 44 şüpheli daha yakalandı - KİPTAŞ ve İSTAÇ başkanları da gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Allah Nurunu tamamlayacak”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İşte adaletsizliğin delili
    Mehmet ÇETİN

    Elmas kılıç
    Ahmet BATTAL

    Üniversite özerkliği ve siyaset
    Cevher İLHAN

    Tarım tasfiye ediliyor
    Feyzullah ERGÜN

    Bitkilerin dili İbni Baytar -2
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Trump’ın Körfez çıkarması
    Genel

    Yargı, yürütmenin aparatı oldu - Suçtan faile değil, failden suça gidiliyor
    Ali BEYKOZ

    Karizma

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.