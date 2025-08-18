Gücümüzü şahs-ı manevîden alıyoruz

Yeni Asya olarak 56 yıldır aynı inanç, azim ve kararlılıkla yayın hayatımızı sürdürüyoruz. Bu uzun yolculukta siz değerli okuyucularımızın güveni, desteği ve sadakati en büyük gücümüz oldu.

Bugün, medyanın karşı karşıya olduğu ağır baskılar ve manipülasyonlar altında hakikati yazmak her zamankinden daha büyük bir görev haline geldi.

Günümüzde gazetecilik, tarihin en çetin sınavlarından birini veriyor. Teknoloji devlerinin bilgi akışını tekelleştirme çabaları, medya kartellerinin haberi ve bilgiyi kişisel çıkarlarına alet etme girişimleri ve otoriter rejimlerin baskıcı politikaları, bağımsız haberciliğin nefes almasını güçleştiriyor. Gazetecilik sadece haber vermek değil, kamuoyunu doğru bilgilendirmek, olaylara doğru bir bakış kazandırmak ve düşünce derinliği olan görüşler ortaya koymaktır.

Ne yazık ki günümüzde bu görev, küresel teknoloji şirketlerinin bilgi üzerindeki tekelleşmesi, medya yatırımlarının belli güçlerin elinde toplanması ve otoriter yönetimlerin ifade hürriyetini kısıtlayan baskılarıyla büyük ölçüde gölgeleniyor. Doğru bilgiye ulaşmak, her zamankinden daha zor hale geliyor. Bu ortamda, hakikati savunmak ve hür basını yaşatmak, sadece bir meslek değil; aynı zamanda bir vicdan meselesidir.

Bu tablo karşısında Yeni Asya, Risale-i Nur’un “iman hizmeti” şuuruyla, hakikatin tercümanı olma misyonuyla yoluna devam ediyor.

Bizler, Risale-i Nur’un ışığında iman, fikir ve hürriyet mücadelesini sürdürmeye kararlıyız. Amacımız sadece gazete çıkarmak değil; doğru bilgiyle donanmış, düşünceye açık, vicdanı uyanık insanlar yetişmesine katkı sağlamaktır.

Bu süreçte okuyucularımızın desteği sadece maddî bir katkı değil, aynı zamanda kolektif bir duruşun parçasıdır. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’nin de vurguladığı gibi: “Bu zaman, cemaat zamanıdır.” Artık meseleler ferdî gayretle değil, manevî birliktelikle, ortak bir ruhla aşılabilir.

“Ehemmiyet ve kıymet, şahs-ı mânevîye göre olur.” Karşımızdaki büyük problemler ancak ortak bir ruh ve güçlü bir birliktelikle aşılabilir. Biz bu kolektif gücü “şahs-ı manevî” olarak tanımlıyoruz. Gazetemizin ruhunu, değerini ve kalıcılığını işte bu ortak şuur oluşturuyor. Haberlerimizi hazırlarken gösterdiğimiz titizlik, yorumlarımızda sunduğumuz bakış açısı bu birlik ruhunun bir yansımasıdır.

Yeni Asya sadece bir haber kaynağı değil; iman, düşünce, ilim ve istişareyle şekillenen bir hizmet hareketidir. Bu davanın içinde yer almak ortak hakikat havuzunda erimeyi gerektirir. Bu; ihlasla birleşmenin, kardeşlik ruhuyla kenetlenmenin ve ortak gayretle yol almanın adıdır.

Bu ilke, bizim için bir stratejiden öte, bir varoluş biçimidir. Yeni Asya; bir bina, bir isim veya bir kurumdan ibaret değildir. O, aynı ideale inanmış okuyucuların, yazarların ve gönül verenlerin ortak iradesinin, yani şahs-ı manevî’nin bir tecellisidir. Gücümüzü bu görünmez, ama sarsılmaz birliktelikten, bu kolektif ruhtan alıyoruz.

Her çalışanımızın, yazarlarımızın ve okuyucumuzun katkısını, manevî bir havuzda eriyen buz parçaları gibi görüyoruz. Bu birliktelik, hakikatin kevserine ulaşma yoludur. Hakikatin müdafaasında ve hür basının yaşatılmasında asıl gücümüz budur.

Yeni Asya ailesi olarak bu yolda bizimle yürüyen, emeğiyle, duasıyla, desteğiyle katkı sunan her bir okuyucumuza gönülden teşekkür ediyoruz. Hep birlikte, daha aydınlık bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.

Hepinize hayırlı haftalar diliyoruz.