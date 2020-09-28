"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Dünya metrosundan “İzzet”li bir iniş

İsmail TEZER
28 Eylül 2020, Pazartesi
İzzet Ağabeyim...

Adı gibi izzetli idi.

İzzet-i imaniye ve Kur’âniyeyi daim muhafazanın gayretinde idi.

Vefat haberini aldığım ilk anda aklıma gelen “Kur’ân” oldu. Çünkü o, Allah’ın kendisine verdiği kadife sesiyle, çok güzel bir makamda Kur’ân okur, Nur derslerinden sonra aşr-i şerif tilâvetleriyle gönlümüzü mest ederdi.

Okuduğu Kur’ânlar şimdi de kabrinde onu mest ediyordur inşaallah.

Onu iyi tanıyanlardan Bilâl kardeşim, daha vefatının ilk anlarında “Çok hatimler okunuyor. Üçüncü hatim bitmek üzere... Daha bilmediğimiz yerlerden de hatimler indiriliyor. Gece de yağmur yağdı. Sema ehli ağlıyordu.” demişti.

Hayatıyla da, vefatıyla da Kur’ân’ı hatırlatan bir adam oldu İzzet Akada. Rabbim cümlemize nasip etsin bu bahtiyarlığı.

Kur’ân’ı dünyada dost, kabirde enîs, kıyamette şefaatçi, Sıratta nur ve burak, Cehennem ateşine karşı örtü ve siper eylesin hepimiz için...

*

Çok fazla girmediğim sosyal medyaya, İzzet Abimin vefat haberini aldığım gün, hani ona dair bir şeyler görür müyüm, bu vesileyle kadife sesinden yine Kur’ân dinleyebilir miyim acaba diye girmiştim ki, facebook ‘8 sene önce bugün’ü hatırlattı.

O gün paylaştıklarım, tazeliğini koruyor imiş meğer:

“27 Eylül 2012:

Metronun hatırlattığı...

Dün seyahat ettiğim metro, bana ‘dünyanın geçiciliğini’ ihtar etti. Durduğumuz her durakta, birilerinin inip, birilerinin biniyor oluşu; şu dünyanın da bir metro gibi, ‘saniye, dakika, saat..’ denilen duraklarında nice yolcusunu indirip, nicelerini de bindirdiğini hatırlattı. Az sonra inecek oluşum ise, adım atmaya yer bulamadığım metroda yaşadığım sıkıntıları gözümde cüz’îleştiriyor; gideceğim yere (mahall-i maksuduma) odaklanmamı sağlıyordu... Madem dünyadan da ‘az sonra’ ineceğiz, öyleyse dünyevî sıkıntıları büyütmeye değer mi?”

*

Metro çalışmaya devam ediyor dostlar. “İnenlerin ve binenlerin” de ardı arkası kesilmiyor.

Ve işte İzzet Akada Ağabeyimiz de indi. İnşaallah izzet-i imaniye ve hüsn-ü hâtime ile irtihal etti.

Rabbim ganî ganî rahmet eylesin. Ailesine, geride bıraktıklarına da sabr-ı cemil ihsan eylesin.

Cenab-ı Hak bizlere de “dünya metrosu”ndan i- man-ı kâmil, hüsn-ü hâtime ile inmek nasip etsin.

Ha bu arada inmeyen yok! Boşalmayan vagon da... Hangi vagonda olursan ol, hangi ‘koltuğu’ kapmışsan kap! Sonuç değişmiyor:

İnilecek!

Ha bu durakta, ha o durakta...

Kim bilir kaç yaşında?

Son bir soru:

‘Az sonra’ ineceğimiz metroda itiş-kakışa değer mi be yolcular?

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AYM eski Raportörü Prof. Dr. Can: Hukuku tanımamak keyfîliktir

    Doktorlar psikolojik olarak çok yıprandı

    Günlük 4 milyon ekmek çöpe gidiyor

    Faiz belâsı canavarlaştı

    “Gençliğimizi kaybediyoruz”

    Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar devam ediyor

    Küresel salgında son durum

    BM: Çatışmalara derhal son verilsin

    Derbide golsüz beraberlik

    Almanlar 3 Ekim’de camilerle tanışacak

    Koca: Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde

    ABD'de son 24 saatte 713 ölüm ve 43 bin yeni vaka!

    Azerbaycan'dan 'savaş hali' ilanı

    Suudi Arabistan'dan ''umre'' açıklaması

    Ermeni ateşi altındaki Azerbaycan köyünden dünyaya çağrı

    Millet 45, Cumhur 42

    Şiddet olaylarını birlikte önleyelim

    Arakanlı kadınlar açlık grevinde

    'Tüm dünyaya Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AYM eski Raportörü Prof. Dr. Can: Hukuku tanımamak keyfîliktir
    Ahmet Çam

    Saraylar ve ölüm
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Sokağın dili ile hak ve adalet
    Muzaffer KARAHİSAR

    Keramet aramayın, istikamet arayın
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette kadın da, erkek de birinci plandadır
    Yeni Asya'dan Size

    “+1 gazete” kampanyası
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    “Kim ne isterse benden sorsun”
    Risale-i Nur'dan

    Beşer yolculuğu kesilmiyor, sür’at peyda ediyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Çatışmaların harici sebepleri
    Sebahattin YAŞAR

    Neden böyle yaptın/yapmadın demeyecek miyiz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.