"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

13 yıl önce yazılan bir soykırım yazısı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
01 Kasım 2019, Cuma
Açıkça görünen o ki, soykırım iddiaları bundan sonra da başımızı ağrıtmaya devam edecek. Şu anda Ermeniler üzerinden yürütülen kampanyayı, Süryaniler, Rumlar ve diğer azınlıklara yayma çabaları da var. Bu vaziyette ve bu gidişle, yarın başka azınlıkların da işe dahil edilmesi sürpriz olmaz.

Bunun altında, tarihten gelen bir nefret, kin ve intikam duygusuyla Türkiye’ye yönelen husumetlerin yattığı son derece aşikâr.

Ancak Türkiye’yi yöneten zihniyetin, en hafif tabirle “akıl tutulması” olarak nitelenebilecek tavrının, bu husumetlerle sürdürülen amansız taarruzlar karşısında “yumuşak karnımızı” oluşturduğu da bir başka vâkıa.

Zira bu zihniyet herşeyden önce, iddia konusu hadiselerin kendi içimizde serbestçe araştırılıp tartışılmasına engel oluyor. Böyle olunca zihinlerde, “Gizlenip örtbas edilmek istenen birşeyler mi var?” kuşkusu doğuyor.

Oysa tarihî gerçekler olduğu gibi kabul edilip, hatalar olduysa—ki olmuştur—sahiplerine rücu edilerek ortaya konulsa, dürüst ve samimî davranılmış ve kasıtlı saldırıların peşinen önü kesilmiş olur. Ama şimdiki durumda, bütün bir millet “İttihadcıların bozuk kısmı” tarafından gerçekleştirilen cinayetleri savunmaya zorlanıyor. Fanatik Ermenilerin yaptığı Müslüman katliâmlarını nazarlara vererek “Ermeni soykırımı” iddialarını püskürtme gayretleri ise yine bu gayri samimî tavır yüzünden neticesiz kalıyor.

Kaldı ki, bu söylemlerin, asıl ulaştırılması gereken dünya kamuoyu ve ilgili dış mahfillere duyurulması noktasındaki noksanlık ve beceriksizlikler de işin ayrı bir ciheti. Dışarıya duyurup kabul ettiremedikten sonra “Ermeni mezalimi”ni kendi kendimize hatırlatıp durmak bize ne fayda getirebilir ki? 

Öte yandan, işin o cihetini bir “kan davası” mantığıyla ortaya sürmenin anlamı yok. 

Yapılması gereken şeylerden biri, soykırım iddialarına karşı, bunları tasvip etmeyen TC vatandaşı Ermenilerden yararlanmak. 

Ve bir başka nokta, mukatele ve tehcir ortamının oluşmaya başladığı bir dönemde “Şu milletin saadeti ve selâmeti Ermenilerle ittifak ve dost olmaya vâbestedir” diyen ve Birinci Dünya Harbinde cephede savaşırken Ermenilerin yaşlı, kadın ve çocuklarına dokundurmayan Bediüzzaman’ın mesajlarının içeride ve dışarıda kitlelere mal edilmesi. (Yeni Asya, 19.10.06)

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi istedi istifası istendi

    ABD, Suriye'nin kuzeyine yeniden birlik gönderdi

    'Rasulayn'da ele geçirilen rejim unsurları teslim edildi'

    Somalı işçiler tazminatlarını istiyor

    Cenab-ı Hakk'ın rahmetine uğurladığımız Hafız Taha Hoca'nın ifadeleriyle Bediüzzaman

    168 bin yabancı, ülkemizden mülk edindi

    Trump, İngiltere İşçi Partisi liderini eleştirdi

    'ABD İspanya'ya yaptırım uygulayacak' iddiası

    Tahliye olan Erdem'den ilk açıklama

    Boris Johnson'dan flaş seçim vaadi

    IŞİD yeni liderini açıkladı

    Trump'ın azil sürecinde yeni gelişme

    Arınç: KHK mağduriyetlerine son verilsin

    CHP'den kayyım atamalarına tepki

    Rusya ve Türkiye arasında uzay alanında işbirliği

    Eren Erdem'e tahliye kararı

    Bildirici’nin RTÜK üyeliği düşürüldü

    Dış ticaret açığı yüzde 6.6 arttı

    Başbuğ’a Yüce Divan vetosu

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    KHK kıyımı
    Genel

    Demokrasi istedi istifası istendi
    Ahmet BATTAL

    Boğazlar ve siyasî darboğazlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    13 yıl önce yazılan bir soykırım yazısı
    Süleyman KÖSMENE

    Boynuzlu koçla boynuzsuz koçun muhakemesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tillo’nun Hafız Taha’sı
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Şarkın mühim âlimlerinden Tillo’lu Hafız Taha Hoca’nın ardından
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Barış ve ittifak için, Şam-ı Şerif konferansı...
    Ali HAKKOYMAZ

    Said Nursî, karıncalar, cumhuriyet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.