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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Ayasofya...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
06 Haziran 2020, Cumartesi
Bediüzzaman’ın meşrûtiyet döneminde şeriatla meşrûtiyetin, yani bugünkü karşılığı ile demokrasinin ilişkisini; zulüm, istibdat ve tahakkümün dinde kesinlikle yeri olmadığını; hürriyetin doğru tarifini ve çerçevesini izah ettiği tarihî selatin camilerinden fetih sembolü Ayasofya 86 yıldan beri mahzun.

1934’te en başta M. Kemal’in imzasını taşıyan korsan bir kararname ile mabed olmaktan çıkarılmanın hüznünü yaşamaya devam ediyor. Bu hüzün Ağustos-1980’de AP hükümetinin, Ayasofya minarelerinde ezan okutup Hünkâr Mahfilini ibadete açması ve Topkapı Kutsal Emanetler Dairesi’ndeki 7/24 Kur’an tilâvetini yeniden başlatmasıyla bir ölçüde biter gibi oldu, ama araya giren 12 Eylül darbesi bu kısmî sevinci yarım bıraktı.

12 Eylül olmasaydı, devirdiği hükümetin bir sonraki hedefi Ayasofya’yı tamamen ibadete açmaktı. Kültür Bakanı bunu açıkça ifade etmişti. Ama darbe bunu da engelledi.

12 Eylül’ün Hünkâr Mahfili’nde namaza getirdiği engel 90’ların başında kalktı. Ama ötesine bir türlü geçil(e)medi, Ayasofya ibadete açıl(a)madı. AKP iktidarının 18. yılında da bu durumda herhangi bir değişiklik olmadı.

Konuyla ilgili sorulara Erdoğan’ın verdiği son cevaplardan biri, “Önce Sultanahmet’i doldurun, Ayasofya’yı sonra düşünürüz;” diğeri, kimleri kast ettiği hâlâ anlaşılamayan “O namussuzlar istiyor diye açmayız” oldu.

Buna rağmen, bu hususta da ümitlerini iktidara bağlayanların bekleyişi devam etti. Hattâ geçtiğimiz 29 Mayıs’ta yine aynı ümitle Ayasofya kapısında bekleyenleri gördük.

Ama bu beklentinin karşılığı şu oldu:

Ayasofya’da Fetih Sûresi okutmak...

Oysa hemen yanı başındaki Kutsal Emanetler Dairesi’nde kesintisiz devam eden hatimlerde Fetih Sûresi de sürekli okunuyordu.

Acaba Ayasofya’ya özel Fetih Sûresi’yle yeni, farklı bir mesaj mı verilmek istendi? 

Bu sual Saray Sözcüsü İbrahim Kalın’a sorulmuş: “İbadete açmanın bir önceki adımı mı?” 

Cevap: “Buna Cumhurbaşkanımız çok güzel bir cevap verdi, onu hatırlatmak isterim: Bir defasında  ‘Siz önce Sultanahmet’i doldurun, ondan sonra Ayasofya’yı düşünürüz’ demişti.” 

(Mehmet Acet, Yeni Şafak, 1.6.20)

Ve son durum: "Ayasofya'da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur, buna ancak milletimiz karar verir" denilerek, top millete atıldı. 

Sonrasını birlikte göreceğiz.

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  • Ömer Yavuz

    6.6.2020 13:23:47

    "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan; o ordu ne güzel ordudur!.." *** Mezkûr hadis-i şerif İstanbul'un 2 defa fethedileceğine mu'cizâne işaret ediyor. İlk fetih bir kumandanın komutasında kılıçlar ile maddeten gerçekleşti. İkinci fetih ise ordu manasında bir şahs-ı manevi eliyle kalemler ile manen gerçekleşecek inşaAllah. Nasıl ki ilk fethe sembol Ayasofya'nın cami oluşu oldu, ikinci fethe de sembol yine Ayasofya'nın cami oluşu olacak inşaAllah. İnanıyoruz ki bu şeref yeniden meydana çıkan ahrarlara ve hazreti mehdinin hakiki şakirtlerine nasip olacak. Medh-i Peygamberiye mzzhar böylesi bir şerefi süfyaniyetin son rüknünün icraatçılarından beklemek beyhude görünüyor.

  • Veli Kul

    6.6.2020 06:22:45

    Milletimiz CANLA, BAŞLA Fatih Sultan Mehmed Han'ın Fetİh Camii AYASOFYA'nın AÇILMASINDAN YANA... Bunun zamanı çoktan geldi. İster Cumhurbaşkanı Milletin bu İRADESİNE taraftar olsun, isterse pek gönlü yokmuşcasına ' ibadete açılmasının ön incelemeler için gerekli zamanı ayırarak; acele etmeden' anlamındaki talimatla olsun. MİLLETTE OLUŞAN OLGUN İRADE GÜCÜ AYASOFYAYI PEK YAKINDA KİM BAŞTA OLURSA OLSUN AÇTIRACAKTIR. Ben Hünkar Mahfılınde namaz kılmış biriyim gerekirse Ayasofyanın ortasında seccademi serer namazımı kılarım. Ferman Sultan Fatih'ten

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