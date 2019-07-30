"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

AYM ve Başkanı niye hedefte?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
30 Temmuz 2019, Salı
Sadece kendi istedikleri tarzda karar çıktığında “yargıya saygı”dan dem vuranlar şu günlerde AYM’ye ve özellikle Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan’a ateş püskürüyorlar.

Sebep, barış akademisyenleri hakkındaki hak ihlâli kararının onun çift oyu ile çıkması.

Karara göre, bazıları tutuklanıp yargılanan, hüküm giyen ve hapse giren, bazılarına ise hiç dokunulmayan barış akademisyenlerinin imza attığı bildiri “terör örgütü propagandası” değil, ifade özgürlüğü kapsamında.

Kararı değerlendiren hukukçulara göre de bildiride devlete sert eleştiriler yöneltilmekle beraber örgüt propagandası yok.

Bu tür bildirilerde maksadı aşan sözler de olabiliyor. Barış duyarlılığı taşıyan insanların bunlara dikkat etmeden attıkları imzalar, hayatlarını karartma sebebi yapılmamalı.

Ama “Çocuklar ölmesin” demenin bile örgüt propagandası sayılabildiğini, Ayşe Öğretmenin başına gelenlerde görmedik mi?

Keza terörle hiç ilgisi olmayan nice insan “terör örgütü üyeliği ve propagandası” ithamıyla zindanlarda süründürülmüyor mu?

İşin diğer boyutu, terörle mücadele adı altında yapılan ağır hukuk ihlallerinin şehit ve gazi istismarı ile üzerinin örtülmemesi gereği.

Güvenlik güçleri içindeki bazı kontrol dışı unsurların hukuk ve insanlık dışı eylemleri zaman zaman medyaya da yansımadı mı?

Ve yetkililer bunun üzerine soruşturma açıp gereğini yapma sözü vermediler mi?

Bu meselede asıl sorgulanması gereken ise, yeni tabiriyle “etkisiz hale getirme,”  yani öldürme eksenli terörle mücadele yöntemi.

Bunun netice vermediği, Genelkurmay eski Başkanlarından İlker Başbuğ’un yeri geldikçe hatırlattığımız tesbit ve beyanlarıyla sabit.

Bütün bunlardan sonra ve gelinen noktada terörün de, mücadele tarzının da hukuk ve demokrasi kuralları çerçevesinde yeniden ele alınarak vuzuha kavuşturulması şart.

AB ile vize serbestisi müzakerelerini tıkayan bir numaralı sorun da bu konuda Ankara ile Brüksel arasındaki büyük görüş ayrılıkları.

Son haberlere göre Saray bu işin Ekim’e kadar olumlu bir neticeye bağlanması için talimat vermiş. Umalım ki, derin bürokrasinin terör üzerinden Türkiye’yi ve AB sürecini tıkayan direnişi artık aşılsın ve AYM kararı da bu noktaya varmanın öncü işareti olsun.

Okunma Sayısı: 111
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KİK'ten Suriye'nin kuzeybatısında ateşkes çağrısı

    Elektrikte ve gazda zam şampiyonuyuz

    Vizesiz AB bir kez daha

    Basın çalışanları kan kaybediyor

    AYM'nin 'barış akademisyenleri' kararına 1071 akademisyenden karşı bildiri

    İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu'na yeni görevlendirme

    Rusya ve Esad rejiminin İdlib'deki yoğun hava saldırılarında 15 sivil öldü

    15 Temmuz'la birlikte cemaatler bitirilmek mi istendi?

    6 kayıptan 4’ü bulundu

    Bu nasıl anlaşma?

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye yeni başlangıç mesajı

    İdlib'deki çatışmalardan kaçanlar Türkiye sınırına geliyor

    Akar: ABD ile anlaşamazsak Suriye'de güvenli bölgeyi Türkiye tek başına oluşturacak

    İnternet bağımlılığını önlemek için neler yapılmalı?

    Rusya: AB Fırat'ın doğusunda petrol sahalarını yağmalıyor

    15 gün önce açılan Bursa Şehir Hastanesi'ni su bastı

    Ucube sistem

    ‘Güvenli bölge’ tartışması

    Onlar Müslüman değil mi?

    TESK’ten “vergi indirimi” çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    İstihare kehanet değildir
    Ahmet BATTAL

    İki ateş arasında kalanlar
    Genel

    Vizesiz AB bir kez daha
    Faruk ÇAKIR

    Din eğitimi ve aile
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sabit faturaların dayanılmaz yükü...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Suriyeli sığınmacılar” meselesi
    Genel

    Elektrikte ve gazda zam şampiyonuyuz
    Risale-i Nur'dan

    Kelime-i Tevhidi tekrar ile zikretmek
    Genel

    Avrupa, Said Nursî’yi okumalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.