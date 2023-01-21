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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Evet, söz de, karar da milletin!

Kâzım GÜLEÇYÜZ
21 Ocak 2023, Cumartesi
Erdoğan seçim gününü 14 Mayıs olarak açıklarken, “Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950’de ‘Yeter, söz milletin’ demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı.

Şimdi de ‘Yeter, söz de, karar da, gelecek de milletindir’ diyerek 2023’te milletimizin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, Altılı Masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, kifayetsiz muhterislere ‘yeter’ diyecektir. Millî iradenin en yüksek makamı olan Meclisimizden meydan okuyorum; ne yaparsanız yapın, yine başaramayacaksınız” ifadelerini kullandı.

Bu sözleri duyan, eğer 1950 14 Mayıs’ında ne olduğunu ve günümüz Türkiye’sinin gerçeklerini bilmeyen bir kişiyse, zanneder ki, bugün ülkeyi Altılı Masa diye bir diktatörler çetesi yönetiyor; Erdoğan da onlara karşı demokrasi ve hürriyet mücadelesi veriyor!!!

Oysa Menderes 73 yıl önceki o demokrasi zaferini, 27 yıllık bir şeflik ve tek parti rejimine karşı kazanmış; “Yeter, söz milletindir” parolasıyla girdiği seçimde milletin reyleriyle iktidara gelip ülkeye demokrasiyi getirmişti.

Bugün ise 20 yılı aşkın bir iktidarın son beş senesinde Türkiye’nin demokrasi ve hukuktan iyice uzaklaştırıldığı ve 30’lu yılların tek adam rejiminin hortlatıldığı bir tablo var.

Siyasî anlayış ve programları farklı olduğu halde demokrasi, hukuk ve adalet ortak paydasında buluşan 6 partinin bir araya gelmesiyle kurulan Altılı Masa bu tabloyu değiştirmek, demokratik hukuk devletine tekrar hayatiyet kazandırmak için mücadele ediyor.

Ve bu mücadelesini demokratik zeminde, meşru yollardan, neticesini darbeyle değil, seçim sandığında alma hedefiyle veriyor. 

Gelinen noktada komutanların alkışladığı Erdoğan’ın, rakiplerini “darbe şakşakçısı” olmakla suçlaması ayrı bir ironi oluşturuyor.

Erdoğan’ın “millet iradesinin en yüksek makamı” dediği, ama tek adam rejimiyle yasama ve denetim yetkileri çok büyük ölçüde tırpanlanıp işlevsiz hale getirilen Meclisten seslendirdiği “meydan okuma” da anlamsız.

Çünkü artık roller tamamen değişmiş.

50 öncesinin şeflik ve tek adam rejimi bugün AKP ile devam ederken, 73 yıl önceki 14 Mayıs’ta milletin reyleriyle o tarihî demokrasi zaferine imza atan DP Altılı Masada diğer beş partiyle demokrasi mücadelesi veriyor.

* Nurculuk davalarının avukatlarından, Yeni Asya'dan çıkan Hürriyetin Alfabesi kitabının yazarı, AP eski Milletvekili, 28 Şubat dönemindeki Yeni Asya panellerine birlikte katıldığımız, Cihangir İslam'ın babası Nadir Latif İslam'a Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.

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