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17 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

“En hayırlı gün”

Ali Rıza AYDIN
17 Temmuz 2025, Perşembe
Gönüller Sultanı Efendimiz (asm), “Güneş’in doğduğu en hayırlı gündür Cuma”1 diyor.

Cuma günü yapılan hayırlı işlerin değeri, kudsiyeti ve makbuliyeti olduğu; bugünde yapılan hayrın hasenatın sevabının diğer günlere göre çok daha fazla olduğu İslâmî kaynaklarda ifade edilmektedir.  

İşte bunun içindir ki, Cenab-ı Hak; “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğunda hemen Allah’ı zikretmeye gidin”2 buyuruyor.

Allah (cc), emre imtisal ederek O’nu zikretmeye, O’na ibadet etmeye gelen mü’min ve mü’minâta, vaazlarda, bilhassa hutbelerde günlük siyasî hayatın ihlallerinden, ihmallerinden, ikballerinden bahsedin demiyor!

Çünkü, “Hutbe, bazı suver-i Kur’âniyenin nasihatleri anlaşılmak içindir.”3

 “Siyaset-i hazıra, o kadar çok yalan ve hile ve şeytânat içine girmiş ki, vesvese-i şeyâtîn hükmüne geçmiştir. Halbuki, minber vahy-i İlâhînin tebliğ makamı olduğundan, o vesvese-i siyasiyenin hakkı yoktur ki o makam-ı âlîye çıkabilsin.”4

İrşad edelim derken, ifsad etmemeli cemaati.

Hâl, bu…

Saygıdeğer kârî!

Maksadımıza muvafık naçiz bir şiirimizle konuyu bağlayalım:

CUMA

Cuma günü mü’minlerin bayramı,

Cennet ise mükâfaten seyranı,

Kıl namazı, secde eyle Rabbine,

Rehber edip hayatına Kur’ân’ı.

 

Cuma günü en hayırlı günümüz,

Her ne kadar bed olsa da dünümüz,

Rahmetinden ümidimiz dağ gibi,

“O vakitte” affa uğrar cürmümüz.

 

Cuma günü şâdân olur gönüller,

Tâat ile hayat bulan ömürler,

Hadekaya dehşet günü fer olup,

Bahşedilen bahçeleri görürler.

 

Mübarek gün, âsumanda niyazlar,

Her tarafta kanat kanat beyazlar,

Arza inip mâbedlerde melekler,

Birler değil binler sevap yazarlar.

 

Salâvatlar Cuma vakti her yanı,

Vecde verir, pürnûr eyler insanı,

Hesap günü âbâd olmak istersen,

Vesile yap “Vesîle”ye ezanı.

 

Kopma günü kiyâmetin Cuma’dır,

O hengâmı murad eden Hüdâ’dır,

Tarümârı yerin, göğün o günde,

Durduğumuz şu âlemden vedâdır.

 

Ecel vakti her şey için “cüdâ”dır,  

Cuma günü gitmek elbet sezâdır,

Yüce Mevlâ’m âsân etsin zorları,

Aksi hâlde her bir günah pahâ’dır.

A.R.A.

Dipnotlar:

1- Müslim, Cuma, 18.

2- Cuma Suresi: 9.

3- Sözler, s. 445.

4- A.g.e., s. 445. 

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