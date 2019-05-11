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11 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Hafıza tazelemek için bazı notlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
11 Mayıs 2019, Cumartesi
Gazetelerden ajandamıza aldığımız notlardan geçen yıla ait olanları gözden geçirirken, Cumhurbaşkanının bazı beyanlarını paylaşarak hafıza tazelemenin ilginç olacağını düşündük:

* Adaletin bozulduğu yerde ekonomiyi ayakta tutmak zordur. (Habertürk, 11.1.18)

* Genelkurmay Başkanımız çağrıyı yapsın, Afrin’e önce ben gideceğim. Siz de beraber geleceksiniz. (Sabah, 18.2.18)

* Bir ülkede halk bunalmış ve ellerini semaya açarak adalet çığlığı atar hale gelmişse oradaki yargı sisteminde sorun var demektir. (Hürriyet, 7.3.18)

* İttifakın oy oranının % 65’e kadar çıkabileceğini düşünüyorum. (Hürriyet, 12.3.18)

* Hiç kimseyi ötekileştirmedik. (18.3.18)

* Biz mazlumların, mağdurların yanındayız. Hiçbir zaman zalimlerin yanında olmadık. Alma mazlumun âhını, çıkar aheste aheste. (Hürriyet, 24.3.18)

* Başkanlıkta faiz de inecek, enflasyon da düşecek. (Hürriyet, 20.4.18)

*  Yeni dönem daha fazla demokrasi, daha geniş özgürlük, daha güçlü hukuk devleti dönemi olacak. (Sabah, 25.4.18)

* Bir yerde adalete özlem çok fazla ifade ediliyorsa orada zulüm var demektir. Seçimlerin ardından yargıyı daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz. (Hürriyet, 26.4.18)

* Ahlâkı, ilkesi olmayan siyasetin ne ülkeye, ne millete faydası olur. (Hürriyet, 30.4.18)

* Birimiz özgür olmadan, diğerlerimiz de özgür olamaz. Birimiz kendini huzurlu hissetmedikçe diğerlerimiz de huzurlu hissedemez. Devletin, mülkün, nizamın, sosyal barışın temeli adalettir. (Hürriyet, 7.5.18)

* Biz hangi sözü verdiysek tuttuk. Ahdim olsun ki, faiz, enflasyon, cari açık düşecek. (Sabah, 7.5.18)

* Milletimiz “tamam” derse ancak o zaman kenara çekilirim. (Hürriyet, 9.5.18)

* İsrail’le ekonomik, ticarî ilişkilerimizi masaya yatıracağız. Seçimden sonra adım atacağız. (Hürriyet, 22.5.18)

* Bağımsız ve tarafsız yargı için gerekli adımları atacağız. (Sabah, 25.5.18)

* Yok kurmuş, murmuş. Ne kuru ya. Hepsi hikâye bunların. (Milliyet, 27.5.18)

* Erdoğan inecekse bunu yapacak olan millet. (Karar, 27.5.18)

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