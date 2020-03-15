"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

İlahî ikazlar ard arda, iç içe

Kâzım GÜLEÇYÜZ
15 Mart 2020, Pazar
Gerek ülkemizde, gerek dünyada afet, felâket ve musîbetlerin peş peşe, hatta eşzamanlı olarak iç içe sökün ettiği manidar bir süreçten geçiyoruz.

Yakın dönemde Türkiye’de Elazığ ve Başkale depremlerini, Van’daki çığ facialarını, İdlib’den peş peşe gelen şehit haberlerini ve İstanbul’daki uçak kazasını... yaşadık.

Ardından Çin’de başlayıp bütün dünyayı ve çevremizi sardıktan sonra ülkemize de giren koronavirüs salgınına maruzuz.

Listede geçen yıl meydana gelen orman yangınları ve can kayıplı seller de var.

Keza bu kışın bu havalide yıllardır görülmemiş şekilde karsız ve kurak geçmesi.

Dünyada en çok konuşulan afetlerin başında ise, Avustralya ormanlarının yüzde 20’sini kül eden yangınlar yer alıyor.

Bir başka örnek, ülkemizi de, bölgemizi de, Avrupa’yı da etkileyen göç dalgaları ve bunları tetikleyen çatışmalar, savaşlar.

Ve bu listeye eklenen en son gelişme, Suudi Arabistan’dan yola çıkıp son anda Türkiye’yi teğet geçerek İran’a yöneldiği bildirilen 400 milyarlık çekirge istilâsı.

Bunların her birinin, sebepler âlemine bakan yönüyle, maddî açıdan farklı açıklamaları var elbette. Tabiî afetlerin en baş sebebi, Yaratıcımızın dünyada kurduğu ahenk ve düzenin beşer eliyle bozulmuş olması.

Küresel ısınma, fıtrî iklim şartlarının alabora olması, betonlaşmanın ve ısı yayan şehirleşmelerin kar yağışını engellemesi, göllerin, nehirlerin ve yeraltı su kaynaklarının kurutulması, dere yatakları ve fay hatları üzerindeki yapılaşmalar bunlardan.

Keza iktidar, menfaat ve sömürü amacıyla çıkarılan ve tahrik edilen çatışmalar.

Bunların her biri Allah’ın varlık âlemine koyup insanoğlundan riayet etmesini istediği yaratılış kanunlarının ayrı ayrı ihlali.

Keza yine Rabbimizin elçileriyle gönderdiği mesajlardaki adalet, hakkaniyet ve ahlâk kuralları var ki, onların ihlaliyle ortaya çıkan zulümler ve yol açtıkları mağduriyetler de belâ ve musibetleri davet ediyor.

Bize düşen görev, bunların gerek maddî, gerek manevî sebeplerini doğru teşhis ve analiz edip ibret almak ve ders çıkarmak.

Her birini birer İlâhî uyarı olarak görüp, bu ikazlara davetiye çıkaran günah, hata, kusur ve zulümlerden samimiyetle nedamet etmek ve âcilen arınıp telâfilerine çalışmak. 

Okunma Sayısı: 432
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yanlış bilgi virüsten beter

    HSK’ya da yargı denetimi şart

    O saldırıdan sonra birçok kişi camileri ziyaret etti

    Maraş’ta 51. yıl coşkusu

    Hintli Müslümanlar kamplara sığındı

    Katkı ve muayene ücreti alınmasın

    Genç işsizlik meslekî eğitimle önlenir

    Koronavirüste vaka sayısı 150 bini geçti

    Trump koronavirüs testi yaptırdı

    ABD, seyahat yasağını genişletti

    Zor günleri kâra çevirenler bedelini ödeyecek

    Rusya'da siyasi sistem resmen değişti

    AKP'nin MKYK ve MYK toplantıları ertelendi

    BM: İdlib sakinleşti

    İtalya'da iki bakan yardımcısı koronavirüse yakalandı

    Benzin motorinden ucuz hale geldi

    İspanya'da tüm ülke karantina altında

    Kuzey Kıbrıs'ta toplu ibadet yasaklandı

    UNICEF: 3 milyar insanın el yıkama imkanı yok

    İran'da günde 6 bin kişiye virüs testi yapılıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İlahî ikazlar ard arda, iç içe
    Davut ŞAHİN

    Coronavirüs diyor ki…
    Genel

    Yanlış bilgi virüsten beter
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    İspanyol (Çin) virüsü
    Genel

    HSK’ya da yargı denetimi şart
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Durmuş Ali İnci

    Virüs salgını ve Risale-i Nur’dan birkaç hakikat
    Ali Serdar Beykoz

    Harbiden gerizekâlıydılar
    Risale-i Nur'dan

    İnsan âcizdir, Kudret’e istinad etmeli
    Genel

    O saldırıdan sonra birçok kişi camileri ziyaret etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.