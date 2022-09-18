"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Kardeşliğin neresindeyiz?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
18 Eylül 2022, Pazar
“Mü’minler ancak kardeştir” diyen bir dinin mensupları, “Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz” diyen bir Peygamberin (asm) ümmeti ve “Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yok” diyen bir Üstadın talebeleriyiz.

Peki, bunların gereğini bihakkın yerine getirebildiğimizi söyleyebiliyor muyuz? Bu açıdan kendimizi gözden geçirmemiz şart.

* Bizi mü’minlerle, hattâ bütün varlıklarla bağlayan Esma-i Hüsnâ başta olmak üzere, aramızdaki sayısız birlik bağının farkında mıyız ve bunun gereğini yaşayabiliyor muyuz?

* Başkalarında kusur aramadan önce, asıl ve en tehlikeli düşman olan kendi nefsimizin kusurlarını düzeltmek için ne yapıyoruz?

* Dinimizi ve mukaddes değerlerimizi hedef alıp tahribe çalışan ve bütün şiddetiyle her koldan devam eden haricî taarruzlara, dahildeki bilumum fitne ve ihtilâfları bitirerek, kuvvetli ve yekvücut bir dayanışma ile mukabele etmek gereğinin neresindeyiz?

* İhtilâfımızdan istifade edenlerin zulmüne karşı, aklımızı başımıza alıp iman kardeşliği kalesine sığınmak için neyi bekliyoruz?

* “Hak yalnızca benim mesleğimdir” sözünde ifadesini bulan enaniyet eksenli ve tekelci yaklaşım yerine, “Mesleğim haktır veya daha güzeldir, ama hak yolundaki diğer hizmet erbabından da Allah razı olsun” anlayışına bina edilmiş samimî kardeşlik ittifaklarını ne zaman tesis edip yaygınlaştıracağız?

* Tevhid odaklı hâlis bir ubudiyet ve sâfi bir hizmet manasını yakalamanın önemli şartlarından biri, manevî hayatımızı husumet, haset, kıskançlık, inat, tarafgirlik, gıybet... kirlerinden bir an önce temizlemek değil mi?

* “Mabeyninizdeki fedakârane uhuvvet ve samimane muhabbet sarsılmasın. Biz değil cüz’î hukukumuzu, belki hayatımızı ve haysiyetimizi, dünyevî saadetimizi Risale-i Nur’un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz” ikazı bize ne ifade ediyor?

* Hangi fikir ayrılığı ve mizaç uyumsuzluğu tesanüd ve kardeşlikten daha önemli olabilir?

Üstadın “Bin haysiyetim olsa kardeşlerimin mabeynindeki muhabbet ve samimiyete feda ederim” sözü ile “Yâ Erhamerrâhimîn, kardeşlerimin kalplerini birbirine tam sadakat, muhabbet, uhuvvet ve kardeşlikle doldur” niyazındaki hassasiyetin bizim dünyamızı ve ilişkilerimizi de biçimlendirmesi dileğiyle.

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Altılı Masa dağılmaz

    İki eczaneden biri kapanmak üzere

    Canımızdan bezdik

    Çiftçi sayımız 700 bin azaldı

    Bu şartlarda ev almak hayal

    Süleyman Hilmi Tunahan dualarla yad ediliyor

    İlaç krizi

    Belçika büyük enerji krizine karşı yeni tedbirler almaya devam ediyor

    İsrail, Şam Havalimanı'na saldırdı iddiası

    Kırgızistan ile Tacikistan sınırında tehlikeli saatler: 81 Kırgız yaralandı

    Kırgızistan ile Tacikistan arasında çatışma: 24 kişi öldü

    'Ermenistan'ın provokasyonu normalleşme sürecine büyük bir darbedir'

    Çin'de ilk maymun çiçeği vakası gözlemlendi

    İtalya'daki ölü sayısı 10'a yükseldi

    Fransa'da kışın elektrik kesintileri olabilir

    Erzurum'un Çat ilçesinde deprem

    Taha Akgül'den bir dünya şampiyonu daha: 'Altın kemerle uyuyacağım'

    Kazandılar, ama okuyamıyorlar

    İfade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı tehdit altında

    İşimiz çok zor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kardeşliğin neresindeyiz?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    6’lı Masanın altında Saray mı var!?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Misbah ERATİLLA

    Ali Osman Öztop ve Bediüzzaman
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Sözünde dur dünya!
    Cenk ÇALIK

    İhlâs ve nuraniyet
    Risale-i Nur'dan

    Memuriyet bir hizmetkârlıktır, tahakküm aleti değil
    Hüseyin ÇETİNSOY

    Bildiğini bilmek
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.