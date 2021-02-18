Şehitler ve KHK düzeni

Gara faciasında PKK infazıyla şehit edilenlerden Vedat Kaya’nın KHK ile ihraç edilmiş bir polis olduğu yönündeki haberler için açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü “Doğru değil” dedi.

Bu konulardaki dikkatli takibiyle bilinen ve Gara operasyonuna ilişkin yorumları sebebiyle bir kez daha hedefe konulup Hüda Kaya ile birlikte hakkında soruşturma açılan Ömer Faruk Gergerlioğlu da şehit polisin KHK ile ihracı konusunda Emniyet’inkiyle örtüşen bir paylaşım yaptı.

Ama sosyal medyadaki KHK platformlarında paylaşılan bir liste var ve orada Vedat Kaya’nın da adı geçiyor. Bazı yorumlarda ise bu listenin ihraç edilenlere değil, açığa alınanlara ilişkin olduğu ifade ediliyor. Bu durumda, Kaya’nın ihraç edilmese de açığa alınmış olma ihtimali güçleniyor. Açığa alma, ihraçtan önceki aşama.

Eğer Kaya malûm süreçte açığa alınanlar listesine konulduysa bu da incitici değil mi? Ve açığa alındıysa iade edildi mi, o da meçhul.

Dahası bu durumda olan başka birçok insan var. Sosyal medya paylaşımlarında bununla ilgili birçok mesaj yazılıyor; ama bunların tek tek özel olarak takip ve tesbit edilmesi lâzım.

KHK’lı şehit deyince akla gelen bir başka isim Burak Zekeriya Altunok. 15-20 Temmuz sürecinde ihraç edilip 16 ay tutuklu yargılanan ve beraat eden Altunok, tahliye sonrası OHAL Komisyonuna başvurması yönündeki teklif ve tavsiyelere itibar etmemiş ve tercih ettiği uzun dönem askerliğini yaparken Ağrı’da 2019’da PKK roketiyle şehit düşmüştü.

Geride genç eşiyle iki çocuğunu bırakan Altunok’un maruz bırakıldığı muamele, bu dönemin vicdanları sızlatan unutulması imkânsız hukuk ihlallerinden biri olarak kayıtlara geçti.

15-20 Temmuz sürecinde darbecilerle mücadele gerekçesiyle kurulan OHAL ve KHK düzeninin doğurduğu hukuksuz ve yürek yakıcı sonuçlar biriktikçe, içinden çıkılması daha da zorlaşan çok ağır bir hukuk enkazı oluşuyor.

Şimdiye kadar bunu defalarca ifade ettik ve sonuç alıncaya kadar da devam edeceğiz.

Böylesine vahim hukuk ihlallerinin yaşandığı bir ortam ve süreçte hukuk devletinden, adaletten söz edilemez. Aylardır lafı edildiği halde hâlâ ortaya çıkmayan göstermelik reform paketleriyle de bu durum düzeltilemez.

Gerçek anlamda hukuka dönüp KHK düzenini bitirecek kararlı bir iradeye ihtiyaç var.