Tek adam rejimiyle küçülen Türkiye

2013’te yayınlanan 10. Kalkınma Planında açıklanan 2023 hedeflerini incelediğimizde görüyoruz ki, GSYH’nin 2023’te 2 trilyon dolara çıkmasını hedefleyen iktidar, kişi başına düşen millî gelirin 2023’te 25.000 dolara yükseltilmesini öngörmüş.

Ama 8 Temmuz 2019’da Cumhurbaşkanı tarafından Meclise sunulan 11. Kalkınma Planında 2023 GSYH hedefi 1.08 trilyon dolar, kişi başına düşen millî gelir hedefi de 12.244 dolar olarak revize edilmiş.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın son açıkladığı Yeni Ekonomi Programında ise bu hedefler daha da aşağı çekilmiş: GSYH’da 875 milyar, kişi başı millî gelirde 10.033 dolar.

Hedeflerin yarıdan da aşağıya çekildiği bir tablo. 2013’ten 2020’ye geldiğimiz nokta...

İşsizlikte 2013’te açıklanan 2023 hedefleri ile 8 Temmuz 2019’da açıklanan 2023 hedefleri de ciddî farklılık gösteriyor. 10. Kalkınma Planında % 5’lik işsizlik oranı hedefleyen iktidar, 11. Kalkınma Planında bu hedefini neredeyse iki katına çıkararak % 9.9’a yükseltmiş.

YEP’teki hedef bunun da üstünde: % 10.9.

2013 tarihli 10. Kalkınma Planında 2023 için enflasyon hedefi tek haneye düşürülmesiydi. 11. Kalkınma Planında da iktidar, enflasyon oranını % 5’e kadar kademe kademe indirmeyi hedeflemiş. Aynı hedef YEP’te de tekrarlanıyor, ancak görünen gidişatta bu hedefin ne ölçüde tutturulacağı yine soru işareti.

(Bu kıyaslamayı www.dogrulukpayi.com’da Emincan Yüksel’in analizinden aldık; 9.7.19)

Hazine ve Maliye Bakanı’nın açıkladığı 2023 hedefleri gayet açık bir şekilde, kendi ikrarları ile, “küçülen bir Türkiye” tablosu çiziyor.

GSYH’da 2 trilyondan 875 milyara; kişi başına millî gelirde 25 binden 10 bine gerileyen hedefler işsizlikte % 5’ten % 10.9’a çıkıyor.

Halihazırdaki rakamlar, kâğıt üzerinde iyileştirmek için üzerlerinde onca oynanmasına rağmen, bu hedeflerin de tutup tutmayacağı konusunda ciddî istifhamlar doğuruyor.

2023 için 2013’te belirlenen hedeflerdeki sapmaların tek adam rejimine geçildikten sonra bu boyutlara ulaşması, bu sistem için seslendirilen “Türkiye’yi uçuracak” söylemlerinin geçerliliğini de yeniden sorgulatıyor.

İktidar ve medyası tarafından çizilen bütün pembe tablolara, son derece iddialı ve parlak söylemlere, gösterişli sunumlara mukabil, gerçekte nerelere “uçtuğumuz”u gösteriyor.

İktidarın kendi ikrarı ve rakamlarıyla...