"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2020 CUMA - YIL: 51

Zulüm travmasıyla dinden soğuyan gençler

Kâzım GÜLEÇYÜZ
18 Aralık 2020, Cuma
Son dönem mağdurlarından biriyim.

Eşim cezaevinde, benim ceza yargılamam devam ediyor. Bu hafta eşimin kovid 19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Üç oğlum var. Yaşlı anne babam ve çocuklarımla mücadele etmeye çalışıyorum. Büyük oğlum 16 yaşında. Namazını kaçırdığında ağlayan bir çocuktu. Ama şimdi çevresinin de etkisiyle ateist olduğunu söylüyor. 12 yaşındaki ortanca oğlumu da etkiliyor. Alıcılarını bana karşı kapatmış durumda. Mantıklı bütün açıklamalarıma rağmen kabul etmiyor. Sıradan bir çocuk değil. Sürekli kitap okuyor. Şu ana kadar okuduğu kitap 1000’den fazladır. Asosyal ayrıca. Psikoloğa götürüyorum. Büyük ve ortanca oğlum şu an Allah’a inanmadıklarını söylüyorlar. Bu durum beni bütün yaşadıklarımdan daha fazla üzüyor. Çaresizim. 

Biz eşimle ikimiz de öğretmendik. Eşim evdeki sineğin bile öldürülmesine razı gelmeyen biri olarak terörist yaftasıyla dört senedir cezaevinde. Ben edebiyat öğretmeni olarak yıllarca öğrencilerime okulun ilk haftası İstiklâl Marşımızı, Mehmet Âkif’i anlattım, manevî değerlerimizi vermeye çalıştım. Ama kendi çocuklarıma anlatmakta etkisizim. Şu an dünyalık hiçbir şey gözümde yok. İnşaallah onların imanını selâmette görürüm.

Çocuklarım için dua eder misiniz ve duası makbul dostlarınıza dua ettirebilir misiniz?

***

Instagram hesabımıza gelen ve youtube kanalımızda Pazar günleri yayınlanan Soru-Cevap yayınlarımızın geçen haftaki sonuncusuna konu ettiğimiz bu mesaj çok yakıcı.

15-20 Temmuz sürecindeki hoyratlıkların çocuk ve gençleri nasıl etkilediğini ve onlar üzerinde ne gibi sonuçlar doğurduğunu gösteren son derece ibretli ve çarpıcı bir örnek.

Her fırsatta “dindar nesil” yetiştirmekten dem vuran bir iktidar döneminde, yine o iktidarın hukuksuz uygulamaları sebebiyle dinden soğuyan, hattâ imanı sarsılan gençler...

Bir gün sabaha karşı terörle mücadele ekiplerince evleri basılarak anne ve babaları itilip kakılan ve içeri tıkılan çocuk ve gençlerin yaşadığı bu travmanın iç dünyalarında inançlarını sorgulatan sonuçlar doğurması.

Demokrasi mücadelesi kılıfıyla örtülen bir iktidar hırsı uğruna yapılanların yol açtığı bu sonuçların vebalini kim nasıl taşıyabilir?!!!

Sorumluların gerçekten yatacak yeri yok...

Okunma Sayısı: 347
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Arif

    18.12.2020 00:08:51

    Zulmedenler müslüman olduğunu iddia ediyor. Ama zulme maruz kalana bakıyoruz. Müslüman. Sevinenler maocu. Çin Rusya hayranları. Ve gaddarliklari artıyor. Zalimler müslüman görünümlü olduğu için insanlar dinden soğuyor.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Karnı tok insanlar görmek istiyoruz

ABD'de bir günde 3469 ölüm

Türkiye'de salgın kaynaklı en yüksek günlük ölüm gözlemlendi

Aşı, yoksul ülkelere 2024’e kadar ulaşmayabilir

Bütçe açığının faturasını vergi olarak ödüyoruz

Cemal Enginyurt Demokrat Parti’de

AB'den Türkiye'ye 780 milyon euroluk 'mülteci' desteği

AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları uzattı

AB'de Kovid-19 aşılamaları 27 Aralık'ta başlayacak

YÖK, üniversiteler için aşıda öncelik talep etti

Yeni Zelanda komşu ülkelere ücretsiz aşı temin edecek

Macron koronavirüse yakalandı

Twitter Kovid-19 aşılarına yönelik yanlış bilgileri kaldıracak

Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 74 milyon 537 bini aştı

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

'Hindistan, Müslümanlar için tehlikeli bir yer'

Fahrettin Koca'dan 'yerli aşı' açıklaması

Endonezya'da ilk Kovid-19 aşısını Devlet Başkanı yaptıracak

Asgari ücret insanca yaşamaya yetmeli

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Zulüm travmasıyla dinden soğuyan gençler
M. Latif SALİHOĞLU

Perinçek gücünü nereden alıyor?
Şükrü BULUT

Batıda feminizme hizmet eden kadınlarımız…
Faruk ÇAKIR

Ekonomi coşar mı?
Osman ZENGİN

Vefatının üçüncü senesinde, Kadir Tuncay
Ali FERŞADOĞLU

“Empati”=“tefâni” sırrı
Ahmet BATTAL

Adalet ve Hürriyet kitabımızın özeti - 3
Süleyman KÖSMENE

Ettahiyyatü’deki “salih kullar” kimlerdir?
Risale-i Nur'dan

En dâhî edipler Kur’ân’a boyun eğdiler
İbrahim ERSOYLU

Sol kesim, demokrasi ve Kemalizm

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.