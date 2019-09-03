Risale-i Nur neşir programı

Her yıl yaz aylarında düzenlenen Hızlandırılmış Risale-i Nur Eğitim Programı’nın hanımlar bölümünü geçtiğimiz günlerde ziyaret ettik.

Dergiler, Neşriyat ve Gazete hizmetini anlatmak üzere gittiğimiz eğitimde, gençlerle uzun sohbetlerde bulunduk. Gençlik zamanlarında neşir hizmetlerinin ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Bizim Aile ve Genç Yorum dergileri yayın süreçlerini anlatarak başladı. Gençlerin neler beklediği ve talepleri konuşuldu. Dergilerin hangi şartlarda çıktığı ve bu süreçte gençlerin ilgisinin büyük katkı sağladığı söylendi.

Daha sonra 50 yıldır yayın hayatına devam eden Yeni Asya Gazetemizi konuştuk. Yeni Asya’nın tavizsiz istikrar çizgisini, Risale-i Nur ölçüleri çerçevesinde gündemi nasıl ele aldığını ve yayına nasıl hazırlandığını anlattık. Gençler, bu konu hakkındaki sorularını gazeteyi ziyaret ettiklerinde beyan etmişlerdi.” Gazete hizmeti nasıl oluyor, ihtiyaç var mı, Bediüzzaman gazete ile hizmet etmiş mi, Risale-i Nur ile alakası nedir?” gibi sorular soruldu. Uzun uzun konuşuldu, cevaplar verildi.

Evet Risale-i Nur’u yaymak açısından tüm neşir hizmetleri önemlidir. Özellikle bu hakikatlerle yoğrulan, içtimai hayatımıza yön ve fikir verecek bir gazeteyi neşretmek, bu zamanda çok daha kıymetlidir. Bediüzzaman’ı genç yaşta Risale-i Nur’a sevk eden “Kur’ân’ın sönmez ve söndürülemez bir mânevi güneş olduğunu bütün dünyaya ispat etme” düşüncesi, gazeteden okuduğu bir haberin neticesinde doğmuştu. Matbuat lisanıyla konuşmanın ehemmiyetini gören Bediüzzaman, İstanbul’a gelerek, gazetelerde makale yazmaya başlıyor. Böylece gazete okur-yazarlığıyla neşir hizmetini başlatıyor.

Bediüzzaman gibi her konuda yapıcı çözümler getiren bir zatın, ahir zamanın kanayan yaralarına sessiz kalması elbette düşünülemez. Bir asra yakın zamanda iman ve Kur’ân davasını Dünya’ya ulaştırarak, çağın sorunlarına ikna edici çözümler sunan Risale-i Nur eserleri, bu noktada imdadımıza yetişiyor. İman gibi içtimai ve siyasi alanda da Risale-i Nur’un getirdiği ölçülerle bakarsak, toplumun yaralarına çare bulabiliriz. Zübeyir Ağabey, bunu çok güzel izah ediyor: “Sadece Risale-i Nur’un imanî meselelerini okumamız ittihadımızı yeteri kadar temin etmez. Üstad’ın hayat-ı içtimaiye ve hayat-ı siyasiye noktasındaki meselelerinde de ittifak etmedikçe ve onları Üstad’a göre anlamadıkça ittihadımız, ittifakımız tam olmaz. Dolayısıyla bunu sağlayacak gazetedir.”

Hayatı iman hakikatlerini tebliğ ve neşir hizmetleriyle geçen Bediüzzaman, “Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafa ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur” diyerek, bizlere yolu gösteriyor. Programın sonunda her biri farklı yerlerden ilim öğrenmeye gelen genç kardeşlerimizle neşriyatın ehemmiyetini bir kez daha anladık.

Gençler, asıl gayesi Nur hakikatlerini aleme duyurmak olan Yeni Asya bünyesindeki gazetemiz, dergilerimiz ve tüm neşriyatlarımıza can-ı gönülden destek verdiklerini söylediler. Hak ile batılın karıştığı bu dehşetli asırda, istikametten şaşmamak için doğru kaynaktan beslenmemiz gerekiyor. Bugünlere büyük fedakârlıklarla gelen bu hizmeti, ileriye götürmek için çalışmalıyız. Neşrederek, neşredenlere destek olarak bu davaya sahip çıkmalıyız. O zaman hakikatler her tarafa yayılacak, Dünya gül gülistan olacak.