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25 OCAK 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

Kudüs’ü çocuklara anlatalım

Kübra ÖRNEK KORKMAZ
25 Ocak 2024, Perşembe
Filistin’de sıkıntılar halen devam ediyor. Duyduklarımıza yürek dayanmıyor.

Din kardeşlerimizin bu hallerini çaresizce izlemek acı veriyor. Ama elimizde dua gibi büyük bir kuvvet var. Buna sıkıca sarılmak gerekiyor. Bunun şuurunda olarak güzel bir proje hazırlanmış. Çocukların dilinden bir milyon dua derlenip dua kuşu olarak Kudüs ve Gazze’ye ulaştırılıyor. Çocuklara yaş gruplarına göre Kudüs anlatılıyor, sonra dualar gönderiliyor. Bu hem Filistin için hem de çocuklarımıza İslam birliğini anlatmak için güzel bir imkân. Değerlendirmek lazım.

Kudüs, İslamiyet için çok kutsal bir şehir. Birçok gönüllü kişiyle birlikte Kudüs, çocuklara yaşlarına uygun şekilde anlatılıyor. Çocuklardan Kudüs için dualar isteniyor. Çocukların dilinden bir milyon dua derleyip dua kuşu olarak Kudüs ve Gazze’ye ulaştırılıyor. Özellikle çocukların duası çok kıymetli. Masum oldukları için dualar daha makbul oluyor. Zaman birlik zamanı. Onların desteğimize ihtiyacı var.

Proje, ülkemizin önde gelen çocuk eğitimcilerinden ve çocuk ruh sağlığı uzmanlarından Mehmet Teber öncülüğünde geliştirilmiş. Gazze’de başlayan soykırım, en çok çocukları etkiledi. Bu soykırımda ölen, yaralanan, bedensel engelli yaşama devam etmek zorunda kalan, yetim bırakılan, güvenli yuvasından edilen birçok çocuk var. Dünyadaki tüm yetişkinler ve çocuklar yaşanan bu katliama tanık olmuş, çaresiz kalmıştır. Proje tüm dünyadaki çocukların Gazze’de çocuklar için güzel temenni ve dualarda bulunması üzerine kurulmuş. Devletlerin sessiz kaldığı bir durumda, belki de çocukları, yine çocuklardan gelen saf dualar kurtaracaktır. Masum kalplere ihtiyaç var.

Dua gönderen çocuklardan birkaçı şöyle demiş. Siz de gönlünüzden geçeni isteyebilirsiniz.

Nehir (Yaş 9) - Türkiye Bursa: “Allah’ım Filistin’de savaş bitsin. Filistin’i tüm kötülüklerden koru, onlara yardım et. Bizim dualarımız kuş olup uçsun zorda olan çocuklara huzur ve barış götürsün. Filistin özgür olsun. Amin.”

Ebrar (Yaş 6) -Türkiye Konya: “Allah’ım Filistin’deki kardeşlerimizi koru, onların çektiği acıyı hafiflet, onlara yiyecek ve su gönder. Kötüleri hiçbir canlıya zarar veremeyecek kadar uzağa kov.”

Siz de çocuklarla birlikte dua göndermek isterseniz, aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz: https://birmilyondua.com/dua-gonder/

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