Zorlu bir kışı geride bıraktık. Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır. Baharın gelmesi hepimize umut olsun. İçimizdeki baharları diri tutarsak, güzel günler çiçek açacak inşallah.

Baharın eşsiz güzelliği kendini göstermeye başladı. Ülkemizde yaşanan acı hadiselerden sonra bizlere ümit verecek güzelliklere fazlasıyla ihtiyacımız var. Bahar mevsiminde açılan pencereler, günümüzü aydınlatıyor, tazelenmeye ve yenilenmeye vesile oluyor. Biliyoruz ki bir baharı bir çiçek kadar kolay yaratan Allah’a, hiçbir şey ağır gelmez. Çiçeklerin kupkuru dallardan yeniden yeşermesi nasıl mümkünse, zorlu günlerden çok güzel sabahlara uyanmak da o kadar mümkündür inşallah. Rahmetin her yeri kuşattığı bu mevsimden hissemizi ziyadesiyle alanlardan olalım. Bahar mevsimi yeniden ümitlenmemize vesile olsun.

Bediüzzaman, Risale-i Nur’da “Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi, nev-i beşerin dahi bir sabahı, bir baharı olacak inşallah.Hakikat-i İslâmiyenin güneşiyle, sulh-u umumî dairesinde hakikî medeniyeti görmeyi rahmet-i İlâhiyeden bekleyebilirsiniz.” diyor. 1

Tabi beşer zulüm ve hatasıyla başına çabuk bir kıyamet koparmazsa, diye ekliyor Bediüzzaman. Demek zulümler, küfürler, Gayretullah’a dokunuyor. Kainatı titretiyor.

Kainatta hiçbir amelimiz karşılıksız kalmıyor. Zalim izzetinde göçüp gidemiyor. Haşir geliyor, mizan kuruluyor. “Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar mâkul ve lâzım ve kat’î ise, haşrin sabahı da berzahın baharı da o kat’iyettedir.”2 Demek hesap var, berzah var. Ona göre yaşamak gerekiyor. Terakkiyat da elimizde. Bahar ve yaz mevsimini bu minvalde kullanabiliriz. İnanç, gayret ve dua ile başarabiliriz. Bir çiçek, baharda kurumuş dallarından yeniden diriliyor. İnsan yeter ki inansın en güzel sabahlara ulaşacak.

“İstikbalde hak ve hakikat, âlem-i İslâmda nev-i beşerin eski hatîatına kefaret olacak bir saadet-i dünyeviyeyi de gösterecek inşaallah.”3

Dipnotlar

1) Bediüzzaman Said Nursi, Hutbe-i Şâmiye, s. 41-43

2) Nursi, Sözler, s.73.

3) Nursi, Hutbe-i Şâmiye, s. 41-43