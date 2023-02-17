"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

Yüreğimiz enkaz altında

Kübra ÖRNEK KORKMAZ
17 Şubat 2023, Cuma
Ölümü derin tefekkürlerle hissettiğimiz günleri yaşıyoruz. Son yaşanan deprem hadisesiyle epey sarsıldık. Ne büyük bir nimetmiş yaşamak anladık.

Sıcak evlerimizde rahat rahat uyumak. Sevdiklerimize doya doya bakmak. Ne büyük bir nimetmiş meğer yaşamak.

Şimdi ziyadesiyle hatırladık. Hadiseyi uzaklardan duyduğumuz kadarıyla bile sarsıldık. Tanımadığımız insanların yaşadığı bu elim olay karşısında büyük üzüntü içerisindeyiz. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara sabır ve şifalar diliyoruz. İnşallah hep birlikte bu zorlu günleri aşacağız.

1999 depreminde küçük olduğum için fazla bir şey hatırlamıyorum. Unutamadığım, o gece evimizde yatamamıştık. Herkes panik halinde can derdinde. Ama zamanla unutuldu. Yaralar sarıldı. Bu depremi yaşamadığımız halde daha fazla hissettik. Gayretullaha dokunanlar olmalı. Giden onca masuma mı üzülelim, memleketin geldiği hale mi? Allah beterinden korusun tekrarını yaşatmasın tek duamız. Enkaz altında kalan onca insan oldu. Kimisi çıktı sevindik. Kimisi çıkamadı. Kime üzülelim bilemiyorum… Ölen kızının elini bırakmayan babaya mı… Anasız babasız kalan yavrucuklara mı… Yıllar öncesinde ölen annenin çocuklarını kurtarmak için feryat etmesine mi… Bilemiyorum ama bizim de yüreklerimiz enkaz altında. Bu yarayı sarmak zaman alacak. Bunun için birlik ve beraberliğe fazlasıyla ihtiyacımız var.

Tek tesellimiz ise, gidenlerin çok daha güzel bir yere gittiği. Hepsi şehadetin şerbetini içtiler inşaallah. Kalanlar olarak bizim de çok iyi dersler çıkarmamız gerekiyor. Ölüm mukadderat hazırlıklı olalım. Depremin de bir hikmeti, bir vazifesi var.

İmtihan dünyası elbet kimsenin hakkı kimsede kalmayacak. Masumlar için kurtuluş, zalimler için yok oluş olacak. Bu dünyada sorulamayan hesaplar ahirete kalacak. Masumlar hiç korkmasın. Zulmü devam ettirenler, günahları açıktan işleyenler, betondan, demirden çalanlar düşünsün. Gün gelecek asıl mahkeme kurulacak. İşte o zaman yüreklerimiz enkazdan kurtulacak. 

İyi ki iman var, iyi ki ahiret var.

“Zâlim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp, buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor.”

Fotoğraf: Cenk Çalık

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Türkiye-Yunanistan ilişkilerini yeniden tanımlayabiliriz'

    AFAD: 38 bin 44 kişi vefat etti

    Depremin 260. saatinde Hatay'dan bir müjdeli haber daha

    Rant zihniyeti ve denetimsizlik yıktı

    29 yaşındaki Neslihan Kılınç depremin 258. saatinde kurtarıldı: ''Allah'ım herkese böyle mutlu an yaşatsın"

    Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı

    İnsanî krizlere duyarsız kalınamaz

    Yerinde oturmaya devam mı edeceksin?

    “Bekleyin” talimatı vakit kaybettirdi

    Bağışlar vergiden düşülmesin

    2 bin yıllık yapılarda hasar yok

    Talimatı duymayınca bütün sistem kilitleniyor

    Planlama olmadan inşaata başlanmamalı

    Enkazın taşınması yıllar sürebilir

    Hatay - Arsuz açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

    74 ülkeden 7 bin 98 personel arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

    Yıkılan binanın müteahhidi yelkenli teknede yakalandı

    Depremin ilk anları polis telsizlerine böyle yansıdı

    Malatya'da yıkılan binalarla ilgili 4 zanlı daha tutuklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Cinayet işliyor olabilirsiniz”
    Şükrü BULUT

    İnna lillah... ve inna ileyhi raciûn...
    Süleyman KÖSMENE

    Bugün yükselişten geri kalmayın
    Ali FERŞADOĞLU

    “Yine de ibret alıp tevbe etmiyorlar!”
    Risale-i Nur'dan

    Mi’rac Gecesi, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmünde
    İbrahim Aktaşcı

    Bir güzeli bir çirkine vermişler!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Depremin 260. saatinde Hatay'dan bir müjdeli haber daha
    Şemseddin ÇAKIR

    Deprem hadisesi
    Genel

    Rant zihniyeti ve denetimsizlik yıktı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.