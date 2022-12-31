Nasıl geçtiğini anlayamadığımız bir yılın daha sonuna geldik. Tefekkür ve muhasebelerimizi yaptığımız şu günlerde, gelecek günlerin daha huzurlu, sağlıklı ve iktisatlı geçmesini ümit ediyoruz.

Ekonomideki çalkantılı durum pek umut vaat etmese de biz elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Ekonominin böyle içler acısı olduğu bir durumda ne kadar az tüketim yaparsak o kadar iyi olacak. Harcamalar arttıkça yangın daha da kontrolsüz bir hâl alıyor. Tüketim yerine kanaat prensibiyle ekonomiye su serpebiliriz. Kanaat, berekete götüren sonsuz bir hazine gibi. Ne kadar istifade edilirse o kadar kazandırıyor.

Kur’ân, bizi iktisada dâvet ediyor. Allah’ın sevgisinin iktisat ve kanaatten geçtiğini, israf ve savurganlığın ise şeytanlara arkadaş ettiğini vurguluyor. Risale-i Nur’daki iktisat prensiplerini daha önce nazarlara sunmuştuk. Tekrar hatırlamakta fayda var. İktisadı geçim kaynağı olarak gören Bediüzzaman, kanaatin bereket sebebi olduğunu söylüyor. Bu yaklaşımı benimsediğimizde çok mesafe kat edeceğiz inşallah.

Bediüzzaman, kanaatin azizlik, iktisadın ise bereket getirdiğini söylüyor. Rahmetin kâinatta görünür şekli olan bereketten istifade etmek gerekiyor. Bu itibarla baktığımızda izzet ve bereketin kulluğu yakalamada önemli esaslar olduğunu görebiliriz. Bediüzzaman, İktisat Risalesi’ni yazmadan evvel Ramazan ayında, erzaklarını iktisat ve şükürle kullanarak bizlere bereketin formülünü veriyor. Hayatı boyunca kimseye boyun eğmeyen izzet abidesi Bediüzzaman, iktisadı geçim kaynağı olarak değerlendiriyor. Bu yaklaşım, topluma örnek olmalıdır. Değişen şartlara ayak uyduramayan ekonomimizin de böyle bir iktisat politikasına ihtiyacı var. Zekâtı arttırıp, faizi ortadan kaldıracak, iktisat ve kanaati esas alacak hakikatli bir sisteme sarılmamız gerekiyor.

İnsaniyetin yaşamak damarı ve hıfz-ı hayat cihazı, bu asırda israfla, iktisatsızlık ve kanaatsizlik ve hırs yüzünden bereketin kalkmasıyla, fakirlik ve geçimde sıkıntı veriyor. Çare, Kur’ân’ın sunduğu iktisat prensiplerini esas almakta. Tüketim yerine kanaatin teşvik edildiği güzel günlere inşallah…