"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 OCAK 2024 SALI - YIL: 54

Ailede ihlas

Kübra ÖRNEK KORKMAZ
02 Ocak 2024, Salı
Aile, maddî ve manevî lezzetlere medar bir mekândır.

Dağdağalı, kararsız hayat-ı dünyeviyede kadını ve erkeği günahlardan koruyan imanlarını muhafaza edip geliştiren bir melce bir tahassungâhtır. Bu yönüyle aile, samimî hürmeti, sevgiyi, şefkati, sadakati aralayan küçük ama geniş bir şahs-ı manevidir.

Ailenin kıvamını sağlayan en önemli unsur ise başta eşlerin iman ve ihlasla donanmasıdır. Sadece birlik ve beraberliğin değil, ruhen, kalben, aklen, sır ve latifelerle ortak bir hayat kuşağıdır. Ailenin insicamını ve kalitesini belirleyen şey ise farklılıkların ortak bir anlayışta birleşmesi ve ruhi bir beraberliğin oluşmasıdır.

Ailede huzur için en başta eşlerin birlik ve beraberlikle donanması gerekiyor. Karşılıklı anlayış ve uyum ile birliktelikler saadete dönüşebilir. Bununla birlikte evliliği ayakta tutan islami değerlere de sarılmalıyız. Risale-i Nur’un ihlas düsturu burada imdada yetişiyor. Her alanda olduğu gibi ailede de tekamülü yakalamak için ihlas önemli bir değerdir.

Nihayetinde eşler birbirine refika-i hayat olarak hem bu dünyada hem ahirette ebedi bir beraberlik kurmak isterler. İhlas da uhrevi işlerde “en mühim esas, en mühim kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinad” olarak dünyevi yolculuğumuzu baki bir saadete çevirebilir.

Okunma Sayısı: 245
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Faizde dünya 4.'sü olduk

    Filistinli kardeşlerimize yardım

    Tohumculukta AR-GE’ye ayrılan kaynak artmalı

    Benzin ve motorine zam uyarısı!

    Depremzedelere verilen hiçbir söz tutulmadı

    Vergide âcilen adalete ihtiyacımız var

    İsrail: Savaş 2024 boyunca sürecek

    Gazzeli anneler açlıktan bebeklerine bakamıyor

    Yeni yılda yeni zamlar

    Netanyahu’ya destek yarıya düştü

    21 bin 978 Filistinli İsrail tarafından katledildi - 50 bin hamile kadın temel ihtiyaçlardan yoksun

    Umudu büyütmek istiyoruz

    Yerel seçim süreci resmi olarak başladı

    Gazze'ye çocuk aşıları yeni ulaştırılabildi

    Japonya'da art arda 9 deprem - "Büyük Tsunami, Derhal Kaçın" uyarıları yapıldı

    Gazze'ye saldırılar gece boyunca devam etti

    Otobüsle artık araç takip cihazıyla yola çıkıyor

    Mahmud Abbas: Ne pahasına olursa olsun topraklarımızdan göç etmeyeceğiz

    Gazzeli küçük kız dünyaya seslendi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk mücadelesine yeni yılda da devam
    İbrahim Aktaşcı

    Türkiye sizinle gurur duymuyor!
    Ali FERŞADOĞLU

    Kader değişir mi?
    Abdil YILDIRIM

    Merak etme!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Birlik çabası mutluluk getirir
    Genel

    Faizde dünya 4.'sü olduk
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’an kimin sözüdür?
    Mehmet Soydan

    Muhafazakârlığın, aile hayatında yol açabildiği sorunlar
    Kübra ÖRNEK KORKMAZ

    Ailede ihlas
    Faruk ÇAKIR

    Adalet yılı olsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.