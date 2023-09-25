9 asırlık cami restore edilecek

Fas’ta 8 Eylül’de meydana gelen depremde zarar gören 9 asırlık, tarihi Tinmel Camisi restore edilecek.

Fas Kültür ve İletişim Bakanı El-Mühenned bin Said, depremin merkez üssü Marakeş yakınlarında, Yüksek Atlas Dağları’nda yer alan ve depremde ciddi hasar gören Tinmel Camiyi ve diğer tarihi yapıları gezerek, durumu yerinde inceledi. Bin Said ziyareti sonrası yaptığı yazılı açıklamada, depremden zarar gören tarihi yerleri restore etmek için saha ziyaretleri gerçekleştirdiğini kaydetti. Kuzey Afrika ve Endülüs’te hüküm süren Berberi hanedanı Muvahhidler Devleti’nin kurucusu Abdulmümin bin Ali döneminde 1148 yılında inşa edilen Tinmel Camii, 9 asırdır varlığını koruyordu. Ülkeyi vuran deprem, Tinmel Camisinin yanı sıra birçok şehirde yüzyıllara uzanan tarihe sahip bazı camiler ve kültürel miras alanlarında da büyük hasara yol açmıştı. AA

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