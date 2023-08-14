Ayasofya Camii’nin yeni kedisi Seymen’e, mabedi ziyaret eden çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Ayasofya-i Kebir Camii’nde yaşayan “Gli” adlı kediye arkadaş olması için 2020’de Pursaklar Belediyesi Ankara Kedisi Koruma ve Yaşatma Merkezi’nden gönderilen ve bir süre sonra kaybolan Ankara kedisi Kılıç’ın yerini torunu Seymen aldı. Seymen, Ankara’dan kara yoluyla uzun bir yolculuğun ardından Pursaklar Belediyesi Ankara Kedisi Koruma ve Yaşatma Merkezi’nde veteriner teknikeri olarak görev yapan lisanslı kedi yetiştiricisi Ayşegül Korkmaz gözetiminde İstanbul’a ulaştı. Korkmaz, Seymen’i, üzerinde isimliği bulunan tasmayı taktıktan sonra bir süre Ayasofya çevresinde gezdirdi. Seymen daha sonra Uluslararası Şecere ve Soy Ağacı Belgesi ve pasaportuyla, Ayasofya Külliyesi biriminden Selman Saygılı’ya teslim edildi. Yuvasına bırakılan Seymen’e, camiyi ziyaret eden çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 151

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.