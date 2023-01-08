"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

“Bayrak Şairi” Arif Nihat Asya’yı yad ediyoruz

08 Ocak 2023, Pazar 23:31
“Bayrak şairi” olarak da anılan şair Arif Nihat Asya; 7 Şubat 1904 tarihinde doğmuş, 5 Ocak 1975 tarihinde vefat etmiştir. “Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Dualar ve Aminler, Kökler ve Dallar, Top sesleri, Ses ve toprak” isimli kitaplara imza atan Arif Nihat Asya, şu satırlarla anlatılıyor:

Arif Nihat Asya’nın dizelerinde inanç var
Hüzünlendiren Dizilerin Şairi... Arif Nihat Asya rahmet ve dualarla yâd ediliyor...

 

 

Arif Nihat Asya kimdir?

1904 İstanbul Çatalca doğumlu olan Arif Nihat, Bolu ve Kastamonu’daki eğitimini İstanbul Üniversitesi Yüksek Öğretmen Okulu Edebiyat Bölümünde tamamladıktan sonra öğretmenlik yaptı. İlk olarak PTT’de işe girdi. Cebi ilk kez para görünce 1924’te ilk kitabını bastırdı. 1950-1954 yılları arasında Demokrat Parti’den Adana Milletvekilliği yaptıktan sonra tekrar öğretmenliğe döndü. Devletin Kıbrıs’a tayin etmesinin ardından 2 yıl burada kaldıktan sonra tekrar Ankara’ya döndü ve 1962’de emekli oldu.

Sonra, Yeni İstanbul ve Babıali’de Sabah isimli gazetelerde edebî yazılar yazmaya başladı. Hayatını Peygamberimizin hayatına benzetti ve onu rol model aldı. Emekli olduğu 1962’den öldüğü 1975 yılına kadar eserlerini yazmaya devam etti. Türkiye’nin 1675 tane rubai yazmış tek kişisi. Bir rubaisinde kendisine iltifat etmiş. Osmanlı döneminde anne ile ilgili hiç şiir yok. Arif Nihat Asya 11 tane anne ile ilgili şiiri yazıyor. Adana, Edirne ve Konya hayatındaki önemli şehirler. Ama onda iz bırakan yer Konya. Konya’ya şiirler yazıyor ve öldüğünde Konya’ya defnedilmek istediğini söylüyor.” Arif Nihat Asya’nın kabri, Ankara Karşıyaka Mezarlığındadır.

İstanbul - Sedat Serdar

***

Gazeteci, yazar Ahmet Kabaklı, iki yüz mısradan oluşan ve ilk bölümünde,

"Seccaden kumlardı...

Devirlerden, diyarlardan

Gelip göklerde buluşan

Ezanların vardı.

Mescit mümin, minber mümin..

Taşardı kubbelerden Tekbir,

Dolardı kubbelere "amin"!

Ve mübarek geceler, dualarımız,

Geri gelmeyen dualardı.

Geceler ki pırıl pırıl,

Kandillerin yanardı!

Kapına gelenler ya MUHAMMED,

Uzaktan, yakından

Mümin döndüler kapından!", şeklindeki dizelerin yer aldığı "Naat" şiirine ilişkin, "Arif Nihat, iki yüz mısralık bu şiirde, hatta serbest vezinde, hiç bir şekil kuralına uymayarak, yeni tarzda bir Na't (Naat) meydana getirmiştir. Şiirde en esaslı tem olarak, o da Fuzuli'nin iki ırmağı gibi Peygamber'e hasret ve hicranını söylemektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Önce yakıt maliyeti

    “Bayrak Şairi” Arif Nihat Asya’yı yad ediyoruz

    Derbide 3 puan 3 golle Galatasaray'ın

    Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti

    2022 yılında en çok hangi otomotiv markaları ilgi gördü?

    Hac kontenjanı 83 bin 430 olarak açıklandı

    Kocaeli'de D-100'ün İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı

    Keban Baraj Gölü'nde çekilme sürüyor

    Şanlıurfa’da STK ziyaretleri sürüyor

    İsrail hapishanesinden 40 yıl sonra tahliye edildi
    📷

    İbret levhaları asıldı - Bediüzzaman’dan, Yunus Emre’ye... Birçok vecize mezarlığı süslüyor

    Çiftçi BAĞ-KUR primini ödeyemiyor

    Türkiye demokrasi ve adaleti özledi

    Haber siteleri de iktidarın borazanı olsun istiyorlar

    13 yıl sonra ders zili çaldı

    Nisan ayına kadar kuraklık uyarısı

    53 yıllık usta mesleğini öğretecek çırak bulamıyor

    Bu maaşla nasıl geçinelim?

    Altılı Masa mı, tekli koltuk mu?

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    Kırklara karışmak!
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya: Demokratlara nokta-i istinad
    Hasan Hüseyin Uçar

    Bir nesli anlamak
    İlimdar Kaya

    Çirkin yüzlü diktatörler
    Mehmet KARA

    6’lı Masa istişare ve müzakere
    Ali FERŞADOĞLU

    Size ne oluyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Kardeşlerinizi tenkit etmeyiniz
    Genel

    Önce yakıt maliyeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.