Bu tüneli esirler yapmış

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Romalılar döneminde sel sularını önlemek için bin esire yaptırılan Titus Tüneli, ilginç hikâyesi ve muazzam yapısıyla ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Dağdan gelen suların taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasını engellemek için Roma İmparatoru Vespasianus’un emriyle M.S. 69 yılında yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde M.S. 81 yılında tamamlanan Vespasianus-Titus Tüneli, şehre gelenlerin görmeden gitmediği mekanların başında geliyor. Bin esirin çalıştırılarak yaptırıldığı tünel, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. Mimarisiyle yurt içi ve dışından gelenlerin beğenisini toplayan tünel, 1380 metre uzunluğu, 7 metre yüksekliği ve 6 metre genişliğiyle dikkati çekiyor. Titus Tüneli’ni gezenler, tünelin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan, mimarî yapısı ve dekorasyonuyla büyük gösterişe sahip yakınındaki Beşikli Mağara’yı da ziyaret ediyor. Titus Tüneli’nin doğusunda yer alan Beşikli Mağara içerisindeki Roma dönemine ait mezarların ise soylu bir yönetici ve ailesine ait olduğu sanılıyor. Tüneli ziyarete gelenler vatandaşlar, buradaki oda mezarları da görme şansı elde ediyor. Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, yaptığı açıklamada, Hatay’ın çok önemli tarihî ve kültürel değere sahip bir yer olduğunu söyledi. Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’a yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiğini aktaran Ersoy, Samandağ ilçesinde yer alan Titus Tüneli’nin de şehrin dikkat çeken önemli yerlerinden olduğunu belirtti. Romalılar döneminde yaptırılan Titus Tüneli’ni 8 ayda yurt içi ve dışından 28 bini aşkın kişi ziyaret etti. AA

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