Can Kardeş Ekim sayısı çıktı! - Bediüzzaman ve hayvan sevgisi

Can KArdeş Ekim 2023 sayısında 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ile münasebetiyle ‘Bediüzzaman ve hayvan sevgisi’ konusunu ele aldı.

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Sonbahar mevsimi içerisindeki aylardan biri olan Ekim ayında ülkemizde havalar yavaş yavaş soğumaya başlarken sıcak yaz günleri de geride kalıyor. Bu vesileyle dergimizde bu aya uygun konu başlıklarına sizler için seçtik.

“Hayvanlar Allah’ın Memurlarıdır”

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ile ilgili dosyamızda; Bediüzzaman ve hayvanlarla olan tesbitlerini sizlere aktarmaya çalıştık. Derginin yazarlarından İnci Karaman Renkli Düşünceler köşesinde Bediüzzaman’ın, “Hayvanlar Allah’ın memurlarıdır” sözü üzerine bir yazı kaleme aldı. Bediüzzaman’ın kediden fareye, sineğe hatta karıncalarla olan münasebetlerinde nasıl şefkatli bir yaklaşım sergilediğini örneklerle göreceksiniz. Okumadan geçmeyin.

Kainatta israf yok!

Arif tefekküre devam ediyor. Boy aynasında kendisini inceleyen Arif, annesiyle yaptığı konuşmada bakın neler tesbit ediyor? Aktüel sayfamızda; Her Ders Allah’tan Bahsediyor, diyoruz. Mehtap Yükselten’in kaleminden çıkan bu yazıyı ilgiyle okuyacaksınız. Kendi küçük, ruhu büyük yazarımız Lemanur Yükselten’in bir fikri var: Hayvan Sever misiniz? diye soruyor. Modern hayat içinde hayvan beslemenin zorluğuna dikkat çeken Yükselten’in bakalım formülü ne?

Ağaçkakan’ı yakından tanıyalım

Tefekkür Dünyası’nda bir sineğin yaratılışındaki hikmet analiz ediliyor. Sinek küçüktür ama mide bulandırır sözü ne kadar doğru? Hayvanlar Alemi’nde bir ağaçkakanın nasıl bir müzisyen olduğunu öğreneceğiz. Biliyorsunuz hayvanlar sırlar barındırır.

Sayfalarımız yine dopdolu

Bilmece-Bulmaca, Çizgilerle Kıssalar, Faaliyet Sayfamız, Origami, Vız Vız Arı, Şenlik ve daha fazlası dergimizin sayfalarında.

Bir veda...

Gelelim en üzücü habere: 34 yıldır bu sayfalarda uçan ve süper gücüyle adından söz ettiren Uçan Çocuk, bu sayımızda bize ve okurlarına veda ediyor. Türkiye’nin ilk besmele çeken kahramanı olan Uçan Çocuk sayfalarımızdan ‘uçup’ gidiyor. Nasip olursa Can Kardeş Yayınları’ndan albümü çıktığında, ilk işimiz siz okurlarımıza duyurmak olacak. Değişmeyen tek şey değişimdir. Bundan sonra dergimizde yeni karakterlere yer açacağız. Sürpizlerimizi bekleyin.