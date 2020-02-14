Sultan 2. Abdülhamid devrinde Çin’e gönderilerek buradaki Müslümanlarla irtibatın sağlanmasında rol alan, yaşadığı dönemde “Çinli Hoca” olarak da bilinen Mehmed Eşref Efendi, Çin’deki Hamidiye İslÂm üniversitesi’nde ders vermiş.

Sultan 2. Abdülhamid devrinde huzur dersleri veren ve Çin’e gönderilerek buradaki Müslümanlarla irtibatın sağlanmasında rol alan, yaşadığı dönemde “Çinli Hoca” olarak da bilinen Mehmed Eşref Efendi’nin mezar taşı Gebze’de bulundu.

Gebze’de Osmanlı mezar taşları ve kitabeleri üzerine araştırmalar yapan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü doktora öğrencisi Recep Kankal, yaptığı araştırma sonunda Mehmed Eşref Efendi’nin Gebze’de yaşayan kayınvalidesini ziyareti onrası burada vefat ettiğini, türbenin yanı başındaki hazireye defnedildiğini belirleyen Kankal, bir tarih dergisinde de yayımlanan araştırması ve Mehmed Eşref Efendi’nin tarihteki önemine ilişkin, bilgi verdi.

Son devir Osmanlı âlimlerinden olarak nitelediği Lüleburgazlı Mehmed Eşref Efendi’nin uzun yıllar dersiâm olarak Fatih ve Süleymaniye Medreseleri’nde eğitmenlik yaptığını anlatan Kankal, ayrıca Sultan 2. Abdülhamid Han devrinde huzur dersleri de verdiğini söyledi. Mehmed Eşref Efendi’nin 1841 yılında Lüleburgaz’da dünyaya geldiğini ifade eden Kankal, babası Ahmed Kemali Efendi’nin de ulemanın önde gelen isimlerinden olduğunu bildirdi. Kankal, Mehmed Eşref Efendi’nin bütün hayatını ilim öğrenmeye ve öğretmeye adadığını ve 40 yıl boyunca Fatih Camii’nde ders verdiğini kaydetti.

İSLÂMİYETİN YAYILMASINA KATKI SAĞLADI

Uzun yıllar İstanbul’da çok sayıda talebe yetiştiren Mehmed Eşref Efendi’nin ayrıca Çin’e giderek buradaki Müslümanlarla irtibatın kurulmasını sağladığını ifade eden Kankal, ayrıca İslâmiyet’in yayılmasına katkıda bulunduğunu kaydetti. Sultan 2. Abdülhamid’in Güney Afrika ve Japonya gibi uzak ülkelere din âlimleri göndererek İslâmiyet’in o bölgelerde yayılması ve hilâfet merkeziyle bağlarının güçlendirilmesi için çalıştığını anlatan Kankal, şunları dile getirdi:

“Sultan 2. Abdülhamid’in zaman zaman Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî ile irtibatta olduğu biliniyor ve İslâmiyet’in yayılması için icazetli talebelerinden bazılarının yurt dışına gönderilmesi hakkında istişarede bulunuyor. Sultan Abdülhamid’in Çin’deki tesiri o kadar büyük oldu ki Pekin’de Niujie Camii’nin arkasında Hamidiye adlı İslâm üniversitesi açıldı ve kapısında da Türk Bayrağı dalgalandı. Mehmed Eşref Efendi’nin de Çin’e giderek bu üniversitenin kuruluşunda yer alıp ders verdiğini biliyoruz. Aslında Eşref Efendi uzun yıllar İstanbul’da görev yapıp ders vermesine rağmen bazı kaynaklarda kendisinden ‘Çinli Hoca’ olarak bahsedilir.” İstanbul - aa