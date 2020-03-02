Güleçyüz kitaplarını imzaladı

Bu yıl 14. düzenlenen ve 300’ü aşkın yayınevinin katıldığı Ankara Kitap Fuarı’nda dün, Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz Yeni Asya Neşriyat’ın B-303 numaralı standında kitaplarını imzaladı, okuyucularıyla sohbet etti.

Başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi görüyor. Fuar 8 Mart Pazar gününe kadar devam edecek. Fuar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Kitaba yoğun ilgi ümit veriyor

Fuara haftasonu gösterilen ilgi yayıncılar tarafından memnuniyetle karşılanırken, bu durum kitap okumanın azaldığı günümüzde yayıncılara ümit veriyor. Özellikle çocukların okul harçlıklarıyla kitap almaları da yayıncılar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Yazarlarının imza ve söyleşi programlarının düzenleneceği ve 500 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuar, hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak. Fuarın bu seneki konuk ülkesi Fransa oldu. Devam eden fuarda 7 Mart Cumartesi Süleyman Kösmene, 8 Mart Pazar Latif Salihoğlu ve Ali Vapurlu kitaplarını imzalayacak. Bütün kitapseverleri standımıza bekliyoruz.

Ankara - Ahmet Terzi