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9 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

‘Hak yol İslâm yazacağız’ diyen şair

09 Haziran 2019, Pazar
“Hak yol İslâm yazacağız” şiirinin yazarı Abdurrahim Karakoç, vefatının 7. yılında yad ediliyor.

Şair ve gazeteci yazar Abdurrahim Karakoç için vefatının 7. yılında mezarı başında sevenleri tarafından anma töreni düzenlendi. Ailesi ve sevenleri, Karakoç’un Ankara Bağlum Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti. Kur’ân-ı Kerîm’in okunmasının ardından oğlu Enderhan Karakoç, babası Abdurrahim Karakoç’un milletine sevdalandığını ve bu yolda eğilmeden, bükülmeden yürüdüğünü söyledi. Diğer oğlu Türkislam Karakoç insanların eserleriyle, bu ülkeye bıraktıklarıyla kaldığını vurgulayan Türkislam Karakoç, “İyi şeyler bırakırsanız, öz Anadolu insanının kalbine, gönlüne girerseniz hiçbir zaman onlar sizi yalnız bırakmıyorlar” ifadelerini kullandı. Türk şiirine ve halk müziğine kazandırdığı eserlerle toplumun geniş bir kesimine ulaşan Karakoç, eserlerinin yanında kişiliğiyle de hatırlanmaya devam ediyor.

“Hak yol İslâm yazacağız”

Temiz Türkçe ve hece vezniyle şiirler kaleme alan Karakoç, dillere destan “Hak yol İslâm yazacağız” şiirinin de yazarıydı. Evli ve 3 çocuk babası olan ünlü şair ve yazar Karakoç, 6 Haziran 2012’de tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde vefat etti. Karakoç’un naaşı, Kocatepe Camii’ndeki törenin ardından Bağlum Mezarlığı’nda Şeyh Abdülhakim Arvasi Türbesi’nin yanına defnedildi.  Kültür Sanat Servisi 

Kör dünyanın göbeğine          

Hak yol İslâm yazacağız.

Kuşların göz bebeğine

Hak yol İslâm yazacağız.

Abdurrahim Karakoç kimdir? 

Abdurrahim Karakoç, 7 Nisan 1932’de Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü Köyü’nde dünyaya geldi. Balcı Fakı olarak tanınan dedesi Mehmet Efendi de halk şiirleri söyleyen Karakoç’un, annesi Fadime Hanım ve hece vezniyle halk şairleri tarzında şiirler yazan babası Ümmet Efendi çiftçilikle uğraşıyordu. İlkokuldan sonra öğrenimine bir süre devam edemeyen Karakoç, köyünde marangozluk ve çiftçilik yaptı. Gazeteci, yazar ve edebiyat tarihçisi Ahmet Kabaklı, Abdurrahim Karakoç’un şiir anlayışı hakkında şu görüşleri aktarmıştı: “Abdurrahim Karakoç, halk şiirine derin düşünce ve dâvâyı genişlemesine, derinlemesine sokan şairdir.”

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