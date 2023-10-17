Kazım Güleçyüz ve Sabahattin Yaşar Mersin’de kitaplarını imzaladı

CNR Mersin Kitap Fuarı 2 ve 3. gününde de kitapseverlerin ilgisine mazhar oldu. Yazarlarımız Kâzım Güleçyüz ve Sabahattin Yaşar fuarın 2. gününde okuyucuları ile sohbet edip kitaplarını imzaladılar.

Yazarlarımızdan Sabahattin Yaşar fuar programları çerçevsinde söyleşiye de katıldı. Kâzım Güleçyüz de dün düzenlenen okuyucu sohbetinde konuşma yaptı ve kitaplarını imzaladı. Mersin kitap fuarına en çok gençler ve çocuklar ilgi gösterdi. Veliler ise kitap fiyatlarının yüksek olması yönünde şikayetlerini dile gedirdiler. Mersin - Yeni Asya

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