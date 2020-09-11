Külliyat heyecanı dalga dalga

Yeni Asya Neşriyatı’nın düzenlediği 7’den 70’e herkes için ve her bütçeye uygun ‘Yeni Tanzim Büyük Boy Risale-i Nur Külliyatı’ kampanyası “Herkes okusun” diye, Eylül ayına özel kampanya fiyatı 480 TL ile satışı yoğun taleplerle devam ediyor.

Kampanyaya ilginin artarak devam ettiğini söyleyen Yeni Asya Pazarlama-Satış Müdürü Cesim Aydın, “Külliyat kampanyamıza yoğun ilgi devam ediyor. İnşallah herkes Risale-i Nur’dan daha fazla istifade edecek ” dedi. Okuyucularımız https://www.yeniasyakitap.com/ adresinden veya 0545 599 54 92 telefon numarasından siparişlerini verebilirler. İstanbul – Yeni Asya

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