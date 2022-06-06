"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Macaristan’da Osmanlı festivali

06 Haziran 2022, Pazartesi 22:35
Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen festivalde ziyaretçiler, Osmanlı dönemi yaşamı, mutfağı, kıyafetleri ve silahlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Macaristan’ın Tata (Gölbaşı) kentinde, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Maarif Vakfı, Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Ofisi ve Gül Baba Vakfının desteğiyle Macar-Osmanlı Festivali gerçekleştirildi. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen festivalde ziyaretçiler, Osmanlı dönemi yaşamı, mutfağı, kıyafetleri ve silahlarını yakından tanıma fırsatı buldu. 3-5 Haziran’da düzenlenen festivalde, YEE tarafından Osmanlı Arşivlerinde Macaristan Sergisi, Macar Sanatçı Tilla Török ile Türk-Macar Ezgileri Konseri ve Türk Günleri etkinlikleri yapıldı. Osmanlı döneminin canlandırıldığı festivalde, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri tarafından hazırlanan ‘’Osmanlı Arşivlerinde Macaristan’’ konulu sergi açıldı.

 

AA

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En şiddetli gıda krizi yaşanabilir

    Et ve süt fiyatı çok artacak

    Siz Türkiye değilsiniz, Türkiye sizden büyüktür

    İhtilaflar uzlaşmayla çözülsün

    Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi dua bekliyor

    Ekonomide alarm: Dolarizasyon yüzde 72

    Hukuka bağlılığı reddetmek anlamına geliyor

    Türkiye, Erdoğan'dan çok büyüktür

    "İsrail 2022'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 300 evi yıktı"

    6 partiden 'seçim güvenliği' açıklaması

    Filistin, Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarına tepki gösterdi

    "Savaşta 32 Ukraynalı gazeteci öldü"

    Poşet çaylardaki tehlikeye dikkat!

    Güney Kore ve ABD'den, Kuzey Kore'ye ''füze'' cevabı

    Nijerya'daki kilise saldırısıyla ilgili Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı

    Türkiye 606. maçında Litvanya karşısında

    Hac yolculuğu başlıyor

    Hukukçu Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Yeni Asya'ya konuştu: Zulmün sorumlusu iktidar

    BM: Kızıldeniz'de çevre felaketi yaşanabilir

    Adım adım ilaç krizine giriyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu acılar bitsin artık
    Cevher İLHAN

    Milleti bezdirip yıldırma tuzağı
    Osman ZENGİN

    Mahmut Katı kardeşimize rahmetler dileriz
    Risale-i Nur'dan

    Eşler birbirine ebedî hayat arkadaşı
    Halil ELİTOK

    Zulme boyun eğmemek
    Ahmet BATTAL

    Türlü çeşitli istibdatlar ve YÖK ve üniversiteler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zahmet de tolerans da had safhada
    Süleyman KÖSMENE

    Ölüme karşı mücadele edilir mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Meşrutiyetin kaynakları
    Faruk ÇAKIR

    Savaşı kim bitirir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.