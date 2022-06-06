Macaristan’da Osmanlı festivali

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen festivalde ziyaretçiler, Osmanlı dönemi yaşamı, mutfağı, kıyafetleri ve silahlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Macaristan’ın Tata (Gölbaşı) kentinde, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Maarif Vakfı, Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Ofisi ve Gül Baba Vakfının desteğiyle Macar-Osmanlı Festivali gerçekleştirildi. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen festivalde ziyaretçiler, Osmanlı dönemi yaşamı, mutfağı, kıyafetleri ve silahlarını yakından tanıma fırsatı buldu. 3-5 Haziran’da düzenlenen festivalde, YEE tarafından Osmanlı Arşivlerinde Macaristan Sergisi, Macar Sanatçı Tilla Török ile Türk-Macar Ezgileri Konseri ve Türk Günleri etkinlikleri yapıldı. Osmanlı döneminin canlandırıldığı festivalde, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri tarafından hazırlanan ‘’Osmanlı Arşivlerinde Macaristan’’ konulu sergi açıldı. AA

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