Rabat, “2022 İslâm Dünyası Kültür Başşehri”

İslamÎ Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Fas’ın başşehri Rabat’ı “2022 İslâm Dünyası Kültür Başşehri” ilân etti.

Fas Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanı Muhammed el-Mehdi Binsaid, İslâm İşbirliği Teşkilâtı bünyesinde faaliyet gösteren İslâmî Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu’nun (ISESCO) Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik ile Fas’ın başşehri Rabat’ta bir araya geldi. Binsaid görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rabat’ın 2022’de İslâm dünyasının kültür başşehri ilân edildiğini belirterek, görüşmenin son derece önemli olduğuna dikkati çekti. Malik, “Taraflar arasında ortak iş birliğinin birçok yönünü görüştük. Sayın Fas Kralı’nın Rabat’ın, 2022’de İslâm dünyasının kültür başşehri ilân edilmesini onaylaması bizi sevindirdi ve onurlandırdı.” dedi. AA

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