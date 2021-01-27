"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Roma dönemin ait sikke koleksiyonu bulundu

27 Ocak 2021, Çarşamba 17:00
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, "İkinci Efes" olarak da nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'ndeki çayda yürütülen kazılarda bir testide, Roma Cumhuriyeti dönemine ait koleksiyonlarda da ender görülen 651 gümüş sikke bulundu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Aizanoi'de kazı ve alan çalışmaları, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü koordinatörlüğünde yürütülüyor.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, il merkezine 48 kilometre uzaktaki antik kentte daha önce Alman arkeologların yaptığı çalışmaların, 2011'den itibaren Türk uzmanlarca yürütüldüğünü söyledi.

Antik kentten geçen çayda, Roma döneminde olduğu gibi kayıkların yüzdürüleceği "Aizanoi Penkalas Projesi" çalışmalarında bir testide, koleksiyonlarda ender rastlanan gümüş sikkeler bulunduğunu belirten Özer, şöyle devam etti:

"Testinin, etrafı üç pişmiş toprak plakayla çevrilerek saklanmak istendiği belirlendi. Testi itinayla kazı ekibi tarafından çıkarılarak kazı deposunda sayım gerçekleştirildi. Sayımda 651 gümüş sikke olduğu ortaya çıktı. Bu sikkelerin tamamının Roma Cumhuriyet döneminin imparatorlarından Augustus devrine ait olduğu belirlendi. Bu gümüş sikkeler, Roma Cumhuriyet döneminin son yüzyılının bir sikke albümü niteliğindedir. Son derece özel ve ünik bir koleksiyonu oluşturmaktadır."

Özer, gümüş sikkelerden 439'unun dönemin para birimlerinden "denarius", 212'sinin de "cistophor" olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

"Yüksek rütbeli bir asker tarafından konulmuş olabilir"

Prof. Dr. Özer, sikkelerin Aizanoi'ye gelen yüksek rütbeli bir asker tarafından konulmuş olabileceğini tahmin ettiklerini anlattı.

Kısa süre içinde yaptıkları araştırmalara göre, hepsinin bir arada bulunduğu böyle bir koleksiyonun benzerinin olmamasının, Aizanoi Penkalas buluntusunun ünikliğini iyice artırdığını vurgulayan Özer, "Bunun dışında bu sikkelerin çoğu, koleksiyonlarda 1-2 adet halinde yer alıp değerleri oldukça yüklü bir meblağ tutmaktadır. Sikkelerin büyük kısmının Güney İtalya darphanelerinde basıldığı gözlemlenmiştir. Son zamanların en özel gümüş sikke buluntusudur." dedi.

Haklarında Türkçe ve İngilizce olarak yayın çalışması yürütülen sikkelerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmeye başlandığını dile getiren Özer, "Gerek dünyada gerek Türkiye'de yapılan kazılardan elde edilen buluntularla kıyaslandığında, bu özel gümüş Roma Cumhuriyet ve Augustus dönemi sikkeleri, çok özel ve son yüzyılın en önemli buluntu grubundan birini oluşturmaktadır." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 612
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Schröder’den Avrupa’ya Türkiye çağrısı

    Son 24 saatte 6 bin 871 yeni koronavirüs vakası daha

    'Filistin meselesinde adil bir çözüme ulaşılması gerekiyor'

    Hindistan’da çiftçiler açlık grevi başlattı

    Afrin'de terör saldırısı: 2 ölü

    1.400 Arakanlı Müslüman ıssız adaya gönderildi

    Ruhani'den Kovid-19 uyarısı

    İsrail güçlerinden Filistinli ailenin evine baskın

    'İkim değişikliği nedeniyle yağışlarda azalma yaşanabilir'

    Fransa, AB dışındaki ülkelerden giriş çıkışları yasaklıyor

    AB, AstraZeneca'nın aşısına onay verdi

    Bilim Kurulu Üyesinden 'zorunlu aşı' açıklaması

    Saldırıya uğrayan gemideki Türk denizciler yurda döndü

    Esnafın çığlığı: Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum

    Büyük tepki çekti: Kabe fotoğrafının yere serilmesi saygısızlığına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

    Reforma gerek yok, yargıdan elinizi çekin

    Stockholm Camisi'nin kapısında tepki çeken görüntü!

    Koca: 17 şehrimizde mutasyonlu virüs görüldü

    Türkiye'de son 24 saatte 6912 vaka gözlemlendi

    İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlamasına ilişkin hatırlatma

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’tan daha beter bir tıkanma
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Büyük tepki çekti: Kabe fotoğrafının yere serilmesi saygısızlığına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
    Ahmet BATTAL

    Münasebetsize sor
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlık ne cevap verecek?
    Cevher İLHAN

    “Militan”
    Genel

    Esnafın çığlığı: Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum
    Genel

    Bilim Kurulu Üyesinden 'zorunlu aşı' açıklaması
    Ali FERŞADOĞLU

    Hükümet ele bakar, kalbe değil!
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Nur’un ağlatan kalemleri...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.