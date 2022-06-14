Selimiye’de kapsamlı restorasyon sürüyor

14 Haziran 2022, Salı 22:33
Selimiye Camisi’nde Vakıflar Genel Müdürlüğünce geçen yıl kasım ayında başlatılan kapsamlı restorasyon sürüyor. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ali Mehmetçik Oğuz, restorasyona başlamadan caminin ibadet ve ziyarete kapanmaması için iç harimde geçici bir ibadet alanı oluşturulduğunu kaydetti.
Oğuz, Selimiye’nin en son 1980’li yılların başında restorasyon gördüğünü hatırlatarak, o dönemki restorasyon koşullarında kabul gören ancak şu an yapıya zarar veren avlu dış cephesinde çimento imalatların söküldüğünü vurgulayarak, kalem işi raspalarının da tamamlandığının altını çizdi. Türk-İslam mimarisinin incisi, 447 yıllık Selimiye Camisi, ihtişamıyla ziyaretçilerinin beğenisini topluyor.
MİMAR SİNAN’IN USTALIK ESERİ
447 yıllık Selimiye Camisi, ihtişamıyla beğeni topluyor. Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" olan ve Edirne'de 14 Mart 1575'te ibadete açılan Selimiye Camisi, yapıldığı dönemde Osmanlı Devleti'nin gücünün ve büyüklüğünün de sembolü oldu. Şehrin her tarafından görülen, hem İstanbul hem de Avrupa yönünden girişlerde şehre gelenleri karşılayan Selimiye, UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.
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