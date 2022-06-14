Selimiye’de kapsamlı restorasyon sürüyor

Selimiye Camisi’nde Vakıflar Genel Müdürlüğünce geçen yıl kasım ayında başlatılan kapsamlı restorasyon sürüyor. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ali Mehmetçik Oğuz, restorasyona başlamadan caminin ibadet ve ziyarete kapanmaması için iç harimde geçici bir ibadet alanı oluşturulduğunu kaydetti.

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