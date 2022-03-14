Tarihe damga vurmuş mimari deha: Mimar Sinan

Kerküklü yüksek mimar ve akademisyen Prof. Dr. Suphi Saatçi, kişiliği ve dünya mimarisine etki eden eserleri etrafında Mimar Sinan’ı anlattı.

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Genç MÜSİAD Antalya Şubesi işbirliği ile düzenlenen ““Mimar Sinan’ı Anlamak” konulu konferansa yoğun bir katılımla Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Düzenlenen konferansa Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Reha Kavas, Genç MÜSİAD Antalya Şubesi Başkanı Ebubekir Yıldız, Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Kürşat Çavuşoğlu, Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ceyran Sattarova ve çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Mimar Sinan’la ilgili birçok çalışması bulunan Prof. Dr. Saatçi, onunla ilgili çalışmaya başlamasına Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulduğu bir yazma eserin vesile olduğunu söyledi.

3 kıt’ada 300’den fazla cami

Edirnekapı’daki Mihrimah Sultan Camii’nden Şehzade Camii’ne, Süleymaniye Külliyesi’nden Selimiye Camii’ne kadar Mimar Sinan’ın başyapıtları hakkında bilgi veren Saatçi, onun iyi bir mühendislik örneği olan eserleri ile ilgili de malûmat verdi. Süleymaniye Külliyesi üzerinde özellikle duran Saatçi, Külliyeyi, boşluğu biçimlendirme sanatı olan mimarlığın en muhteşem örneklerinden biri olarak nitelendirdi. Saatçi, Sinan’ın bir daha gelmesi mümkün olmayan, dünya tarihine damga vurmuş mimarî bir deha olduğunu, yaklaşık 100 yıllık ömrüne 3 kıt’ada 300’den fazla cami, köprü, hamam vb. birçok eser kazandırarak ulaşılması güç bir rekor kırdığını belirtti.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

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