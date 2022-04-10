Mimar Sinan dualarla

10 Nisan 2022, Pazar 21:24
“Ustalık eserine ev sahipliğini” yapan Edirne, Mimar Sinan’ı rahmetle yad ediyor.
Tarihe damga vurmuş mimari deha: Mimar Sinan
Halep’ten Bosna’ya, Mekke’ye sayısız eserler bırakan cihan devletinin sermimarı Mimar Sinan, eski payitaht Edirne’yi de başta Selimiye olmak üzere birbirinden muhteşem eserlerle süsledi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, 9 Nisan Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü’nde ustalık eserine mazhar olan kentte Mimar Sinan’ın dualarla yad edildiğini söyledi. Soytürk eserleriyle ismini dünyaya nakşeden bugünün mimar ve mimar adaylarına dehası ve yapıtlarıyla rol model olan Mimar Sinan’ın Edirne’ye pek çok eser miras bıraktığını belirtti.
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