Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez, “Van kahvaltısı”nı dünyaya tanıtmak amacıyla Haziran ayının ilk haftası Pazar günü kutlanan “Dünya Kahvaltı Günü”de Van Gölü sahilinde kahvaltı yaptı.

Van kahvaltısının dünyaya tanıtılması amacıyla 2014’te 51 bin 793 kişinin katılımıyla “Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası” rekorunun kırıldığı Van’da, “Dünya Kahvaltı Günü” kapsamında faaliyet düzenlendi. Van’da, şehir sakinleri evlerinde hazırladıkları kahvaltı sofralarını sosyal medya üzerinden paylaşarak faaliyete destek verdi. Yurdun dört bir yanında, yaylalarda yetişen bitkilerle yapılan otlu peynir, un, tereyağı ve yumurta karışımıyla hazırlanan “murtuğa”, kavut, kavurmalı yumurta, cacık, süt kaymağı ve kara kovan balı gibi farklı ürünlerin bulunduğu ürünlerle hazırlanan kahvaltı sofralarına ait görüntüler, #dunyakahvaltıgunu etiketiyle paylaşıldı. AA

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