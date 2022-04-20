Yayıncılıkta kriz büyüyor

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 20201 Türkiye Kitap Pazarı Raporu’na göre yayıncılığın önceki yıllara göre daha ciddi bir darboğaza girdiği görüldü.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

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Türkiye Yayıncılar Birliği, kategorilere göre hazırladığı ve sektör verilerini içeren 2021 Türkiye Kitap Pazarı Raporu’nu açıkladı.

2021 Türkiye Kitap Pazarı Raporu’na göre, geçtiğimiz sene ülkemizde yayıncılık sektöründeki gelişmeler değerlendirildiğinde, diğer sektörleri ve dünya genelini de ağırlıklı olarak etkisi altına alan pandeminin gündelik işleyişleri, finansal gelişmeleri ve toplumsal alışkanlıkları değiştirme durumunun devam ettiği görüldü. Yayıncılık sektöründe satış kanallarının daralması, yıllık yayın planlarının yeniden gözden geçirilmesi gibi olumsuz etkiler yaşanmaya devam ederken, ülkemizin 2021 yılının son aylarında yaşadığı döviz krizi ve küresel kâğıt kriziyle birlikte sektör ciddi bir darboğaza girdi. Geçtiğimiz yıl 438.679.864 adet kitap üretildi. Bandrol dağıtımı ve satışını yapan YAYFED’in (Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu) açıkladığı toplam kitap üretimi bir önceki yıla göre ancak %1,26 oranında artışla kapattı.

Sesli kitap satışlarında artış

Rapora göre, sektörde lokomotif özelliğiyle dikkat çeken eğitim yayıncılığında üretim stabil olmakla beraber MEB’in ücretsiz dağıtımını yapmaya başladığı yardımcı kaynak kitapları nedeniyle kaygılı bir bekleyiş hâkim. 2021 yıl sonu online TL perakende pazarının toplam pazar payı, pandeminin ikinci yılında kitabevlerinin açılmasıyla %36,17’den %20,85’e düşerken, pazar paylarında pandemiyle birlikte bir önceki yıldan başlayarak artış gösteren sesli kitap satışları ve dijital veri tabanı aboneliklerinde %2,86 oranında artış yaşandı. Akademik dünyada ise korsan fotokopi ve dijital pdf paylaşımlarından dolayı öğrenci başına 1 kitap bile düşmedi.