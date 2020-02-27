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27 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Yeni Asya Neşriyat Ankara’da

27 Şubat 2020, Perşembe 09:00
Bu yıl 14.’sü düzenlenen ve Yeni Asya Neşriyatımızın da katıldığı Ankara Kitap Fuarı, YARIN başlıyor.

Eylül Fuarcılık tarafında 14.’sü düzenlenecek olan ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da 28 Şubat-8 Mart’ta başlıyor. Fuarda, Yeni Asya Neşriyat da görkemli bir standla yerini alacak.

500 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Yeni Asya Neşriyat’ın katılacağı fuar, 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu yüzlerce faaliyet gerçekleştirilecek. Yeni Asya Neşriyat yazarlarının kitaplarını imzalayacağı fuar da tanınmış yazarlar imza ve söyleşi programlarında okuyucuları ile buluşacak. Fuarın bu yıl ki konuk ülkesi Fransa olacak. Fuar, hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak. Geçen yıl 500 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği fuara, bu sene ilginin daha yoğun olması bekleniyor.  Fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

“Fuarlar, kitap okumaya teşvik ediyor”

Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere birçok eserin Ankaralılarla buluşacağı fuarda, Yeni Asya Neşriyat yazarları da kitaplarını imzalayıp okuyucusuyla buluşacak. Yeni Asya Medya Grup Ankara Temsilcisi Mehmet Kara, kitap okuma oranların düştüğü bu dönemde fuarların kitap okumayı teşvik açısından çok önemli olduğunu söyledi. Fuarda Yeni Asya Neşriyat’ın mesajı olan ‘İnsan’ı ve kâinatı okumak’ı en geniş kitlelere duyurmak istediklerini söyleyen Mehmet Kara, Yeni Asya Neşriyat’ın bütün kitaplarının fuara özel fiyatlarla okuyucuya sunulacağını bildirdi. Kara, “Bütün kitapseverleri standımıza bekliyoruz” diye konuştu.

Yazarlarımız kitaplarını imzalayacak

Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere birçok seçkin eserin Ankaralılarla buluşacağı fuarda Yeni Asya Neşriyat yazarları da kitaplarını imzalayıp okuyucusuyla buluşacak. 29 Şubat Cumartesi İslâm Yaşar, 1 Mart Kâzım Güleçyüz, 7 Mart Cumartesi Süleyman Kösmene, 8 Mart Pazar Latif Salihoğlu ve Ali Vapur kitaplarını imzalayacak. Bütün kitapseverleri standımıza bekliyoruz.

Ankara – Recep Gören

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