Zamana direnen tarihî surlar

5. asırda yapımına başlanan ve şehri saran İstanbul'un tarihî surları, tarihin izlerini günümüze taşırken zamana da direniyor.

Doğu Roma İmparatorluğu zamanında, 5. asırda yapımına başlanan ve şehri saran İstanbul’un tarihi surları, tarihin izlerini günümüze taşımaya devam ederken zamana da direniyor. İstanbul’un fethinin sembolleri arasında yer alan tarihi surlar, dünyanın en uzun tarihi eserleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 20 kilometre 520 metre uzunluğuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken tarihi surlar, kara surları, hendek, dış sur ve iç sur olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.

Çin Seddi’nden daha estetik

Şehir Vakfı Genel Sekreteri Süleyman Faruk Göncüoğlu, İstanbul’u 16 asırdır kuşatan tarihi surların önemini ve özelliğini anlattı. İstanbul surlarının klasik Ortaçağ surlarından en büyük farkının, aynı zamanda estetik kaygılarla inşa edilmesi olduğunu ifade eden Göncüoğlu, şunları kaydetti: “İstanbul surları, askeri ve şehir mühendisliğinin muazzam bir işbirliği örneği olup estetik kaygılar da taşımaktadır. Kadim İstanbul surları, Çin Seddi’nden daha çok tarihi olayların ve şahısların merkezinde rol oynamış dünya medeniyet tarihi içerisinde önemli bir ayrıcalığı sahiptir. Tarih içinde oynadığı roller bakımından, Çin Seddi’nden daha fonksiyonel daha estetik ve tarihi misyonunun daha fazla olduğunu söylemek mümkün.”

Fetihle farklı bir boyut kazandı

İstanbul’un fethiyle beraber surların artık şehri koruyan ve bir şehir devletinin son nefesini verdiği yer olmaktan çıktığını aktaran Göncüoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul’un fethiyle surlar farklı bir boyut kazanıyor. Edirnekapı, Topkapı, Silivrikapı, Yedikule Kapısı, İstanbul’un askeri, siyasi ve iktisadi noktasında çok önemli kapılar. İstanbul’un fetihten sonra surların şehri koruması önemini yitirmiş olsa bile şehrin nizamı ve asayişi noktasında sur kapıları önemli bir görev arz ediyor. İstanbul’un sur kapıları akşam namazı ile kapanıyor, sabah namazı ile açılıyor.”

Acilen restore edilmeli

Göncüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya askeri mimarlık tarihi içinde hem estetik kaygı taşıyan hem de ciddi stratejik noktasından inşa tekniklerine kadar büyük önem arz eden bu surlarımızın tanıtımını yeteri kadar yapamadık ve koruyamadık.” Yedikule’den başlayıp, Silivrikapı, Mevlanakapı, Topkapı, Belgradkapı ve Edirnekapı’nın acilen restore edilmesi gerektiğini vurgulayan Göncüoğlu, “Çünkü İstanbul’un fethinden sonra bunlar, Osmanlı İstanbulunun sosyo iktisadi ve askeri olarak önemli rol oynayan kapıları” değerlendirmesinde bulundu.