"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Zamana direnen tarihî surlar

04 Haziran 2019, Salı 22:00
5. asırda yapımına başlanan ve şehri saran İstanbul'un tarihî surları, tarihin izlerini günümüze taşırken zamana da direniyor.

Doğu Roma İmparatorluğu zamanında, 5. asırda yapımına başlanan ve şehri saran İstanbul’un tarihi surları, tarihin izlerini günümüze taşımaya devam ederken zamana da direniyor. İstanbul’un fethinin sembolleri arasında yer alan tarihi surlar, dünyanın en uzun tarihi eserleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 20 kilometre 520 metre uzunluğuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken tarihi surlar, kara surları, hendek, dış sur ve iç sur olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. 

Çin Seddi’nden daha estetik

Şehir Vakfı Genel Sekreteri Süleyman Faruk Göncüoğlu, İstanbul’u 16 asırdır kuşatan tarihi surların önemini ve özelliğini anlattı. İstanbul surlarının klasik Ortaçağ surlarından en büyük farkının, aynı zamanda estetik kaygılarla inşa edilmesi olduğunu ifade eden Göncüoğlu, şunları kaydetti: “İstanbul surları, askeri ve şehir mühendisliğinin muazzam bir işbirliği örneği olup estetik kaygılar da taşımaktadır. Kadim İstanbul surları, Çin Seddi’nden daha çok tarihi olayların ve şahısların merkezinde rol oynamış dünya medeniyet tarihi içerisinde önemli bir ayrıcalığı sahiptir. Tarih içinde oynadığı roller bakımından, Çin Seddi’nden daha fonksiyonel daha estetik ve tarihi misyonunun daha fazla olduğunu söylemek mümkün.”

Fetihle farklı bir boyut kazandı

İstanbul’un fethiyle beraber surların artık şehri koruyan ve bir şehir devletinin son nefesini verdiği yer olmaktan çıktığını aktaran Göncüoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul’un fethiyle surlar farklı bir boyut kazanıyor. Edirnekapı, Topkapı, Silivrikapı, Yedikule Kapısı, İstanbul’un askeri, siyasi ve iktisadi noktasında çok önemli kapılar. İstanbul’un fetihten sonra surların şehri koruması önemini yitirmiş olsa bile şehrin nizamı ve asayişi noktasında sur kapıları önemli bir görev arz ediyor. İstanbul’un sur kapıları akşam namazı ile kapanıyor, sabah namazı ile açılıyor.”

Acilen restore edilmeli 

Göncüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya askeri mimarlık tarihi içinde hem estetik kaygı taşıyan hem de ciddi stratejik noktasından inşa tekniklerine kadar büyük önem arz eden bu surlarımızın tanıtımını yeteri kadar yapamadık ve koruyamadık.” Yedikule’den başlayıp, Silivrikapı, Mevlanakapı, Topkapı, Belgradkapı ve Edirnekapı’nın acilen restore edilmesi gerektiğini vurgulayan Göncüoğlu, “Çünkü İstanbul’un fethinden sonra bunlar, Osmanlı İstanbulunun sosyo iktisadi ve askeri olarak önemli rol oynayan kapıları” değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: sur, restore
Okunma Sayısı: 52
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuksuzluğa sürükler

    Metabolizmayı bozmayın

    Ekonominin kanunlarını tanımıyorum, diyemezsin

    On binlerce kişiden Trump protestosu

    S-400 ile ilgili bir açıklama da Kremlin'den

    Sudan'da seçim kararı

    İklim değişikliğiyle mücadele için neler yapmalı?

    İstanbul'da kayıt altına alınan ilk deprem

    Bombardıman altında buruk bayram...

    Çocuklar tehlikede!

    Işıklı Gölü ziyaretçilerini bekliyor

    Filistin Sözcüsü Rudeyne: Kushner'in açıklamaları kışkırtma amaçlı

    Kılıçdaroğlu: Bugün kucaklaşma günü

    Dünyadan Ramazan Bayramı manzaraları...

    Şehit Uzman Onbaşı Eren Yücel dualarla uğurlandı

    2019'da yakalanan göçmen sayısı 16 bini geçti

    MSB'den 'Pençe Harekatı' bilgilendirmesi

    İdlib'e Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de bombardıman

    Türkiye genelinde Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor...

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bayram o bayram ola hüznü keder def ola
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Trump’un “tahliye teşekkürü”
    Ahmet BATTAL

    Oyun hamuru reformu
    Genel

    Bazı ülkeler bugün kutluyor, bazıları ise yarın kutlayacak... İhtilaflar nasıl çözülecek?
    Genel

    'Geri adım atmak söz konusu değil'
    Risale-i Nur'dan

    Bayramda kalpler ittihad ediyor
    Faruk ÇAKIR

    Bayramlara gölge düşmese...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizler (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.