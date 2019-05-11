Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: "Hesap günü ne zaman?" diyorlar. O gün, onların ateşte yakılacakları gündür. Zâriyât Sûresi: 12-13 HADİS: İbni Abbas'dan (ra) rivayetle Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır: Allah'ın Kitabına uyanı Allah'ın kitabı sapıklıktan hidayete erdirir ve Kıyamet gününde kötü hesaptan korur. Camiü’s-Sağir, No: 8294

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