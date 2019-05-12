Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kesin olarak îmân edenler için yeryüzünde nice deliller vardır. Kendi nefislerinde de böyle deliller vardır. Hâlâ görmez misiniz? Zâriyât Sûresi: 20-21 HADİS: Din kardeşi kendisine özür dilemek üzere gelen kişi,bunda ister samimî olsun, isterse olmasın kabul etsin. Böyle yapmazsa Kevser Havuzunun başında yanıma varamaz. Camiü’s-Sağir, No: 8292

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