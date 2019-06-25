Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gecenin bir kısmında ve yıldızlar kaybolurken de O’nu tesbih et. Tin Suresi 49. ayet HADİS: Sizden, elbisesinin ucuyla da olsa, Mü’min kardeşinin kusurunu örtebilen örtsün. Camiü’s-Sağir, No: 8409

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