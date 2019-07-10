Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Göklerde nice melekler var ki, Allah dilediği ve râzı olduğu kulları için şefaat edilmesine izin vermedikçe onların şefaati hiçbir fayda vermez.

Necm Suresİ 26

HADİS:

Kim bir zalime yardım ederse, Allah o zalimi ona musallat eder.

Camiü's-Sağir Hadis No: 8472