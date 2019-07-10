10 Temmuz 2019, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Göklerde nice melekler var ki, Allah dilediği ve râzı olduğu kulları için şefaat edilmesine izin vermedikçe onların şefaati hiçbir fayda vermez.
Necm Suresİ 26
HADİS:
Kim bir zalime yardım ederse, Allah o zalimi ona musallat eder.
Camiü's-Sağir Hadis No: 8472
Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.