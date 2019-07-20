Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Tekrar yaratılışınız da O'na âittir. Necm Sûresi: 47 HADİS: Kim sattığı malı geri getiren müşterisinden kabul ederse, Allah da Kıyamet Gününde onun günahlarını affeder. Camiü's-Sağir Hadis No: 8497



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