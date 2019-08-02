Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Peygamberi yalanlayıp kendi heveslerine uydular. Fakat takdir edilen her şey bir gayeye ulaşacaktır. Kamer Sûresi: 3 HADİS: Kim bir ilmi öğrenmek için yolculuğa çıkarsa, henüz adımını atmadan günahları bağışlanır. Camiü’s-Sağir, No: 8535

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