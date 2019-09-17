Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ölçüyü ve tartıyı adâletle yerine getirin ve âhiretteki mîzânınızı ziyana düşürmeyin. Rahman Sûresi: 9 HADİS: İçki içen kimse Kıyamet Günü susamış olarak mahşere gelir. Camiü’s-Sağir, No: 8767

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