Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bâkî olan, yalnız, celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtıdır. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Rahman Sûresi: 27-28 HADİS: Kim sabah ve akşam bana on defa salâvat getirirse, Kıyamet Günü şefaatim ona ulaşır. Camiü’s-Sağir, No: 8811

Okunma Sayısı: 45

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.