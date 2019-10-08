Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O iki Cennetin herbiri çeşit çeşit bahçeler, bostanlarla doludur. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Rahman Sûresi: 48-49 HADİS: Kim ki Kâbeyi yedi defa tavaf eder ve iki rekat namaz kılarsa bir köle azad etmiş gibi olur. Camiü’s-Sağir, No: 8834

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